Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — журнал За рулем

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Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера

Peugeot Partner получил внедорожную версию Crossway, стоимость которой составила от 1 259 000 рублей.

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Открылись предзаказы на новую версию Peugeot Partner — Crossway. Автомобиль с увеличенным дорожным просветом может оснащаться двумя двигателями на выбор, а также двумя коробками передач. За внедорожные качества отвечают 175-миллиметровый дорожный просвет и система интеллектуального привода Grip Control.

Покупатели могут выбирать между бензиновой и турбодизельной версиями. Первая оснащается 115-сильным мотором объемом 1,6 литра, который может сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. Вторая получила 90-сильный мотор того же объема, который предлагается с 5-ступенчатой механикой.

Минивэн Crossway получил ряд систем помощи водителю. Это и уже упомянутая система интеллектуального привода Grip Control, способная подстраиваться под различные дорожные условия, и система помощи при трогании в гору, а также круиз-контроль с ограничителем скорости, парктроники и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Peugeot Partner Crossway был также адаптирован для российских дорог. У него есть металлическая защита картера двигателя, а бачок омывателя вмещает 5 литров. Кроме того, аккумулятор новинки имеет емкость 60 А.ч, сила тока генератора достигает 120 А. Для лучшего освещения дорог и бездорожья есть противотуманки с функцией освещения поворотов.


Цены на новый Peugeot Partner Crossway

1.6VTi 115 л.с. МКП-5

1 259 000 рублей

1.6VTi 115 л.с. АКП-6

1 399 000 рублей

1.6HDi 90 л.с. МКП-5

1 319 000 рублей

  • Недавно в России начались продажи коммерческих фургонов Peugeot и Citroen с автоматическими коробками передач.

Фото: Peugeot

Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера

Peugeot Partner получил внедорожную версию Crossway, стоимость которой составила от 1 259 000 рублей.

Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231648Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231649Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231646Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231647Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера
Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера

Peugeot Partner получил внедорожную версию Crossway, стоимость которой составила от 1 259 000 рублей.

Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231648Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231647Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231649Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера — фото 1231646Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера
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Отзывы о Peugeot Partner (1)

Peugeot 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Был хорошим автомобилем 7 лет назад.

Недостатки:

Слабая подвеска, "мутная" дилерская сеть.

Комментарий:

Концерн PSA ставит у нас на сборку устаревшие автомобили. Не развивает дилерскую сеть. С таким отношением к российскому потребителю PSA в России не удержится.

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