Peugeot начал продажи нового внедорожного Партнера

Peugeot Partner получил внедорожную версию Crossway, стоимость которой составила от 1 259 000 рублей.

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Открылись предзаказы на новую версию Peugeot Partner — Crossway. Автомобиль с увеличенным дорожным просветом может оснащаться двумя двигателями на выбор, а также двумя коробками передач. За внедорожные качества отвечают 175-миллиметровый дорожный просвет и система интеллектуального привода Grip Control.

Покупатели могут выбирать между бензиновой и турбодизельной версиями. Первая оснащается 115-сильным мотором объемом 1,6 литра, который может сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. Вторая получила 90-сильный мотор того же объема, который предлагается с 5-ступенчатой механикой.

Минивэн Crossway получил ряд систем помощи водителю. Это и уже упомянутая система интеллектуального привода Grip Control, способная подстраиваться под различные дорожные условия, и система помощи при трогании в гору, а также круиз-контроль с ограничителем скорости, парктроники и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Peugeot Partner Crossway был также адаптирован для российских дорог. У него есть металлическая защита картера двигателя, а бачок омывателя вмещает 5 литров. Кроме того, аккумулятор новинки имеет емкость 60 А.ч, сила тока генератора достигает 120 А. Для лучшего освещения дорог и бездорожья есть противотуманки с функцией освещения поворотов.

Цены на новый Peugeot Partner Crossway

1.6VTi 115 л.с. МКП-5 1 259 000 рублей 1.6VTi 115 л.с. АКП-6 1 399 000 рублей 1.6HDi 90 л.с. МКП-5 1 319 000 рублей

Недавно в России начались продажи коммерческих фургонов Peugeot и Citroen с автоматическими коробками передач.

Фото: Peugeot