Peugeot Partner из Калуги: рассмотрели со всех сторон!

Фургончик Партнер начали собирать на российском заводе ПСМА по полному циклу. И предлагают за гуманные миллион двести тысяч рублей — дешевле только Ларгус! Эксперт «За рулем» придирчиво осмотрел машину на предмет огрехов, а заодно прикинул расходы владельца.

Первая моя эмоция от только что полученного Партнера — ностальгия. Сразу перенесся на 15 лет назад, когда в семье были Peugeot 307 и 407. Те же подрулевые, пульт управления музыкой, рычаг коробки передач, центральный дисплей, некоторые клавиши… Но так ли это плохо для коммерческой модели? Ее дело — ­приносить прибыль.

Peugeot Partner второго поколения (кузов В9), вышедший в 2008 году, для этого отлично подходит. Поэтому его и локализовали на заводе ПСМА в Калуге — из-за «сдувшихся» на рынке седанов Citroen C4 и Peugeot 408 здесь высвободились производственные мощности. Более того, оба французских бренда вытягивают у нас именно коммерческие машины. В прошлом году на их долю пришлось 72% продаж Ситроена и 80% Peugeot.

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Partner у нас предлагают за гуманные 1,2 млн рублей. Конечно, это немало за железную коробчонку, но дешевле только Ларгус. Доплата за дизель — 60 тысяч, за удлиненный кузов — еще 90. Плюс несколько опций суммарно на 100 тысяч с небольшим. Итого — 1,46 млн за полностью упакованный «каблучок», как у нас на тесте.

Вскоре к Партнеру присоединится его близнец Citroen Berlingo

Peugeot Partner 1.6 HDi L2. Цена в России от 1 199 000 ₽. Противотуманки — опция за 10 тысяч рублей. Работают и как подсветка поворотов, автоматически включаясь вслед за вращением руля. Светят так себе.

Моторы: и бензиновый, и дизельный

В России «каблучки», даром что их пробеги не меньше, чем у больших «коммерсантов», берут, в основном, с бензиновыми моторами. У Ларгуса и Doblo других и нет. А Caddy даже с двигателем 1.6 MPI дорог: под 1,6 млн, если выбирать из наличия у дилеров.

Партнеру по силам переломить ситуацию. Его дизель ненамного дороже бензинового агрегата того же объема (оба работают только с 5‑ступенчатой механикой). Если принять в расчет исключительно затраты на топливо, разница отобьется примерно к 60 тысячам км. При активной работе это год-полтора. А при адекватном водителе и уходе машина к такому сроку только-только раскатается.

Доступ к фарам для замены ламп шикарный. Свет — тоже.

Клеммы аккумулятора без болтов, на зажимах. Но быстросъем замену не облегчит: «минус» и добрая треть длины батареи упрятаны под нависающей поперечиной моторного отсека. Долго искал место для упора капота. Нашелся в глубине, на внутренней ­стороне крыла.

Кроме того, дизель позволит немного сэкономить на транспортном налоге при 90 силах против 115 у «бензинки». А французы хорошо умеют строить комтранс, так что дизель 1.6 HDi точно сделан профессионалами своего дела.

Не подумайте, что плох бензиновый 1.6 VTi. Его следует уважать как минимум за то, что он ведет историю от семейства TU5. Оно известно по Peugeot 307 и заработало хорошую репутацию благодаря надежности. В отличие от дебютировавшего на 308‑м мотора EP6 совместной разработки с BMW, который выставлял владельца на многотысячный ремонт при пробегах 50–80 тысяч километров. Сейчас его, конечно, вылечили от большинства болячек, но осадочек остался. В бензиновый мотор Партнера разрешено лить дешевый АИ‑92, у него чугунный блок с возможностью расточки под ремонтный размер.

Поездили на дизельном. Есть вопрос (но только один)

В непогоду раздражает сползающая перед глазами водителя струйка от правого дворника.

Дизельный Partner классно тянет. Кажется, что с паспортными 14,2 с до сотни поскромничали. Он охотно трогается со второй передачи даже будучи частично загруженным. В коробке всего пять передач, но шестая особо и не нужна. Во‑первых, и без нее автомобиль похвально экономичен. У меня вышло чуть больше 7 л/100 км в городе и едва за 5 л/100 км по трассе. Во‑вторых, благодаря хорошей шумоизоляции загородная езда не напрягает.

Расплата за все дизельные удовольствия наступает в холод. Остывает на холостых, зараза! Ни топливный, ни электрический догреватель наверняка не стали ставить из соображений экономии. В итоге 20 минут работы на холостых при —5 ˚С выстудили салон. Встрянешь в пробку в мороз посильнее — проклянешь всё. После ночной стоянки прогрев, в принципе, терпимый. Если ехать, поддерживая не меньше 2000 об/мин, через 10 минут после старта при —12 ˚С за бортом Partner начинает согревать.

Здравствуй, 2008 год! Возраст выдает отсутствие места для смартфона и чисто символические, неудобные подстаканники. Магнитоле из той же эпохи добавили входы USB и AUX. Традиционного бардачка с крышкой нет, второй подушки безопасности тоже. Всевозможных полок и карманов в кабине великое множество. Еще одна примета времени — настоящий прикуриватель. Центральный замок управляется отдельно для кабины и фургона (удобно!). С ключа — то же самое. Сиденье по-французски мягкое, боковой поддержки достаточно, при росте 186 см сидеть комфортно. Но очень хочется подлокотник.

С таким «теплым приемом» рекомендую не пожалеть 10 тысяч рублей на дополнительную мягкую перегородку между кабиной и грузовым отсеком. Стационарная железная стоит на всех версиях, но в верхней половине у нее решетка, и тепло уходит в кузов. Опционная растяжка хотя и не глухая (около стен остаются щели), все же пропускает меньше воздуха, и в передней половине становится теплее. А еще — чуть тише, потому что обратно проникает на толику меньше шумов из резонирующего фургона. Рукастые водители могут соорудить что-то подобное своими силами.

ВЗГЛЯД СНИЗУ Металлическая защита картера — это хорошо. Сталь не слишком толстая, но от сильных ударов спасет. Масса прорезей дают хороший обдув агрегатов. От защиты до асфальта намерили 165 мм. Это с учетом «жирных» шин размерности 215/70 R15. Подкрылки есть во всех арках. Это защита и от коррозии, и от шума, которого в любом фургончике в силу конфигурации кузова с избытком. Спереди после покупки стоит поставить брызговики для защиты окрашенных порогов. Обработка днища мастикой огорчила. Она фрагментарная, так что о шумоизолирующих свойствах забудьте. Для защиты от ржавчины промазывают сварные швы. Но как же неравномерно! Где-то — в несколько слоев, аж застывшие капли свисают, где-то — едва-едва. И орудуют строго перпендикулярно снизу. Если на стыке панелей образовалась ниша или щель, она остается необработанной. Здесь будет скапливаться грязь: привет, коррозия! Задняя балка прикрыта пластиковой накладкой по всей ширине. На нижних витках задних пружин — резиновые накладки. Запаска под днищем на удлиненном кузове особенно неудобна.

Что докупить

Силен еще у нас стереотип, что российская сборка — повод ждать подвоха. Облазил Партнера со всех сторон и косяков не обнаружил. Разве что сварные швы на грузовой части кузова толстые и грубые, но так было и на машинах европейского происхождения.

А вот комплектацию составляли как будто для теплых стран. Обогревов — ноль, даже боковые зеркала холодные! Для нас неприемлемо, ведь эта штука помогает и зимой, и в дождь. Парктроник тоже не ставят, ну да бог с ним — неплохой «китай» купите за пару тысяч, установите сами и сэкономите относительно заводской опции тысяч десять. Можно было бы обойтись и вовсе без парктроника — в зеркала хорошо контролируешь корму… но ведь заиндевеют!

Разобранная душевая кабина еле уместилась: коробка длиной 190 см вошла по диагонали впритык. Погрузочная высота — около 62 см. С суммарной поклажей килограммов на 400 (плюс водитель) Partner не сильно теряет в прыти и ­уверенно тормозит.

Боковую сдвижную дверь получите только на длинной версии. В стационарной перегородке есть люк для длинномеров, спинка сиденья складывается одним движением. Если грузить до ветрового стекла, войдут рейки длиной примерно 3,2 м. Отделка фургона фанерой обойдется в 10–16 тысяч в зависимости от объема работ. Опция стоит в заводском прайс-листе, но резка неаккуратная, типы крепежа и фанеры разные даже на одной машине.

Регулировка зеркал механическая, клавиши стеклоподъемников — на центральной консоли. «Коммерсанту» простительно, тянуться недалеко. Из «комфортных» опций есть только кондиционер за 40 тысяч и магнитола за 17 тысяч (с пультом и маршрутным компьютером). Остро не хватает центрального подлокотника, приходится держаться за рычаг коробки. В целом для работы комфортно, грех жаловаться. Сидишь на высоте больших кроссоверов.

Конструкторы Партнера нестандартно подошли к созданию машины с увеличенным фургоном. Все растягивают колесную базу, а французы приварили «хвостик» длиной 248 мм. Его грубый шов четко виден на боковине: неказисто даже по меркам комтранса. Объем кузова удалось увеличить с 3,3 до 3,7 кубометра. В России делают оба варианта, второй ­дороже на 90 тысяч. Передняя подвеска приятно упругая. Задняя на порожней машине не «козлит», под нагрузкой отрабатывает мягче, но сохраняет энергоемкость. Грузить в машину можно 693–735 кг в зависимости от версии.

Вменяемо едет, разумно укомплектован Зимой не согревает

Peugeot Partner 1.6 HDi L2

Длина / ширина / высота / база 4628 / 1810 / 1805 / 2728 мм

4628 / 1810 / 1805 / 2728 мм Снаряженная масса 1498 / 2230 кг

1498 / 2230 кг Объем багажника 3700 л

3700 л Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1560 см³; 66 кВт / 90 л. с. при 4000 об/мин; 215 Н·м при 1500 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1560 см³; 66 кВт / 90 л. с. при 4000 об/мин; 215 Н·м при 1500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 14,2 с

14,2 с Максимальная скорость 159 км/ч

159 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 60 л

ДТ / 60 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 6,0 / 5,0 / 5,4 л / 100 км

6,0 / 5,0 / 5,4 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М5

По сравнению с резиной полиуретановые сайлентблоки лучше поглощают вибрацию, снижая риски деформации и шум. А поведение автомобиля становится более предсказуемым.

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