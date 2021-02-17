Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — журнал За рулем

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Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса

На калужском заводе «ПСМА Рус» наладили выпуск легких фургонов Peugeot Partner в кузове В9. Модель хоть и немолода, второго (предыдущего) поколения, но для коммерческого использования пригодна.

Привлекательная цена (+)

И это главный аргумент в пользу покупки. Базовая версия со 115-сильным бензиновым двигателем 1.6 VTi стоит 1,2 млн рублей. Удлиненный на 248 мм кузов добавит к цене 90 тысяч рублей. Весомая доплата за сравнительно немного «железа» объясняется появлением в этом варианте сдвижной двери по правому борту.

Дизель 1.6 HDi мощностью 90 сил дороже на 60 тысяч. Таким образом, длинный Partner с мотором на солярке обойдется в 1,35 млн рублей. Еще на 113 тысяч потянет полный набор опций (их лишь шесть).

Другие иномарки заметно дороже. Например, Fiat Doblo обойдется в 1,46 млн. Volkswagen Caddy (из тех, что есть у дилеров) стоит минимум 1,58 млн.

Доступнее французского «каблучка» только Лады. Правда, ощутимо — Ларгус-фургон вдвое дешевле.

Есть дизель (+)

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У Ларгуса и Doblo в арсенале только бензиновые моторы. Caddy в «базе» тоже с атмосферником 1.6 MPI на 110 сил. А Partner за 1,26 млн идет с экономичным дизелем.

Моторы на тяжелом топливе для коммерческих машин французы делать умеют, так что в надежности можно не сомневаться.

Расход топлива ниже, чем у бензинового двигателя, переплата «отобьется» уже к 60 000 км пробега. Тянет мотор уверенно даже под нагрузкой 400 кг. Рабочий диапазон — 1500–3000 об/мин. При этом вибраций в салоне и на органах управления нет, лишь легкий рокот на холостых.

Высокая грузоподъемность (+)

В зависимости от модификации в Partner можно загрузить от 693 до 735 кг. Примерно столько же способен увезти Ларгус. Но у него объем всего 2,5 м3, тогда как у «француза» — 3,3–3,7 м3.

Длинная версия — это та же колесная база плюс «хвостик» (248 мм), увеличивающий объем фургона с 3,3 до 3,7 кубометра.
Длинная версия — это та же колесная база плюс «хвостик» (248 мм), увеличивающий объем фургона с 3,3 до 3,7 кубометра.

Не попадает под ограничения (+)

Полная масса 2150–2230 кг позволяет не задумываться об ограничениях на передвижение по Москве: на Партнере можно передвигаться по улицам «грузового каркаса» (максимальная масса до 2,5 т), и в центр въезжать (грузоподъемность больше 1 т), не рискуя получить штраф.

Коробка длиной 190 см вошла только по диагонали. Грузить можно до 735 кг.
Коробка длиной 190 см вошла только по диагонали. Грузить можно до 735 кг.

Бюджетная, но продуманная комплектация (+)

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Адекватная цена не в последнюю очередь объясняется разумным набором опций. Оснащение небогатое, но для «коммерсанта» в самый раз.

Есть электрические стеклоподъемники, ESP, центральный замок (раздельный для кабины и фургона). Зеркала регулируются вручную. Но это не проблема — даже до правого зеркала легко дотянуться. А вот отсутствие у них обогрева — существенный минус. И плохо, что подушка безопасности только у водителя.

«Музыку», маршрутный компьютер, противотуманки и кондиционер можно докупить. Кстати, кондиционер — самая дорогая опция в прайсе, 40 000 рублей. Для грузового отсека есть дополнительная мягкая перегородка и отделка фанерой изнутри.

Сдвижная боковая дверь есть только в удлиненной версии Партнера. В железной перегородке кабины предусмотрен люк для длинномеров.
Сдвижная боковая дверь есть только в удлиненной версии Партнера. В железной перегородке кабины предусмотрен люк для длинномеров.

«Возрастная» компоновка салона (-)

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Приборная панель в силу возраста (ее спроектировали 13 лет назад) имеет пару существенных недостатков. Первый — некуда положить смартфон. Не было тогда таких больших гаджетов! Придется сразу ставить держатель.

Второй недочет — неудачные подстаканники. На накладке пола они символические: в них ничего не держится. В дверных картах мало места по высоте, только картонный стаканчик с кофе влезет. И расплескается при первом же закрытии двери.

Зато в кабине множество карманов разных форм и размеров. Звонки и музыку умеет транслировать штатная магнитола с блютусом.

Правильный развозной «каблук»

Для коммерческого автомобиля преклонный модельный возраст — несущественный недостаток. В работе машина порадует удобством и экономичностью, хорошими эксплуатационными и техническими качествами.

Проще говоря, этот «француз» живуч, даже если его эксплуатировать нещадно. А при адекватном использовании партнерство точно будет долгим и выгодным.

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Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса

На калужском заводе «ПСМА Рус» наладили выпуск легких фургонов Peugeot Partner в кузове В9. Модель хоть и немолода, второго (предыдущего) поколения, но для коммерческого использования пригодна.

Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224224Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224233Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224222Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224220Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224221Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса
Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса

На калужском заводе «ПСМА Рус» наладили выпуск легких фургонов Peugeot Partner в кузове В9. Модель хоть и немолода, второго (предыдущего) поколения, но для коммерческого использования пригодна.

Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224220Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224221Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224222Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224224Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса — фото 1224233Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса
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