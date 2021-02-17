Peugeot Partner российской сборки: 5 плюсов и 2 минуса

На калужском заводе «ПСМА Рус» наладили выпуск легких фургонов Peugeot Partner в кузове В9. Модель хоть и немолода, второго (предыдущего) поколения, но для коммерческого использования пригодна.

Привлекательная цена (+)

И это главный аргумент в пользу покупки. Базовая версия со 115-сильным бензиновым двигателем 1.6 VTi стоит 1,2 млн рублей. Удлиненный на 248 мм кузов добавит к цене 90 тысяч рублей. Весомая доплата за сравнительно немного «железа» объясняется появлением в этом варианте сдвижной двери по правому борту.

Дизель 1.6 HDi мощностью 90 сил дороже на 60 тысяч. Таким образом, длинный Partner с мотором на солярке обойдется в 1,35 млн рублей. Еще на 113 тысяч потянет полный набор опций (их лишь шесть).

Другие иномарки заметно дороже. Например, Fiat Doblo обойдется в 1,46 млн. Volkswagen Caddy (из тех, что есть у дилеров) стоит минимум 1,58 млн.

Доступнее французского «каблучка» только Лады. Правда, ощутимо — Ларгус-фургон вдвое дешевле.

Есть дизель (+)

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У Ларгуса и Doblo в арсенале только бензиновые моторы. Caddy в «базе» тоже с атмосферником 1.6 MPI на 110 сил. А Partner за 1,26 млн идет с экономичным дизелем.

Моторы на тяжелом топливе для коммерческих машин французы делать умеют, так что в надежности можно не сомневаться.

Расход топлива ниже, чем у бензинового двигателя, переплата «отобьется» уже к 60 000 км пробега. Тянет мотор уверенно даже под нагрузкой 400 кг. Рабочий диапазон — 1500–3000 об/мин. При этом вибраций в салоне и на органах управления нет, лишь легкий рокот на холостых.

Высокая грузоподъемность (+)

В зависимости от модификации в Partner можно загрузить от 693 до 735 кг. Примерно столько же способен увезти Ларгус. Но у него объем всего 2,5 м3, тогда как у «француза» — 3,3–3,7 м3.

Длинная версия — это та же колесная база плюс «хвостик» (248 мм), увеличивающий объем фургона с 3,3 до 3,7 кубометра.

Не попадает под ограничения (+)

Полная масса 2150–2230 кг позволяет не задумываться об ограничениях на передвижение по Москве: на Партнере можно передвигаться по улицам «грузового каркаса» (максимальная масса до 2,5 т), и в центр въезжать (грузоподъемность больше 1 т), не рискуя получить штраф.

Коробка длиной 190 см вошла только по диагонали. Грузить можно до 735 кг.

Бюджетная, но продуманная комплектация (+)

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Адекватная цена не в последнюю очередь объясняется разумным набором опций. Оснащение небогатое, но для «коммерсанта» в самый раз.

Есть электрические стеклоподъемники, ESP, центральный замок (раздельный для кабины и фургона). Зеркала регулируются вручную. Но это не проблема — даже до правого зеркала легко дотянуться. А вот отсутствие у них обогрева — существенный минус. И плохо, что подушка безопасности только у водителя.

«Музыку», маршрутный компьютер, противотуманки и кондиционер можно докупить. Кстати, кондиционер — самая дорогая опция в прайсе, 40 000 рублей. Для грузового отсека есть дополнительная мягкая перегородка и отделка фанерой изнутри.

Сдвижная боковая дверь есть только в удлиненной версии Партнера. В железной перегородке кабины предусмотрен люк для длинномеров.

«Возрастная» компоновка салона (-)

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Приборная панель в силу возраста (ее спроектировали 13 лет назад) имеет пару существенных недостатков. Первый — некуда положить смартфон. Не было тогда таких больших гаджетов! Придется сразу ставить держатель.

Второй недочет — неудачные подстаканники. На накладке пола они символические: в них ничего не держится. В дверных картах мало места по высоте, только картонный стаканчик с кофе влезет. И расплескается при первом же закрытии двери.

Зато в кабине множество карманов разных форм и размеров. Звонки и музыку умеет транслировать штатная магнитола с блютусом.

Правильный развозной «каблук»

Для коммерческого автомобиля преклонный модельный возраст — несущественный недостаток. В работе машина порадует удобством и экономичностью, хорошими эксплуатационными и техническими качествами.

Проще говоря, этот «француз» живуч, даже если его эксплуатировать нещадно. А при адекватном использовании партнерство точно будет долгим и выгодным.

Классный фургон может получиться у американцев: проект многоцелевого автомобиля доставки от калифорнийского стартапа Canoo блещет неизбитыми решениями.