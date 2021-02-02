Прикольный фургон! Без дверей (почти) и с дырой спереди

Ультраплоская платформа, стеклянный лючок для длинномеров между фарами... — проект многоцелевого автомобиля доставки от калифорнийского стартапа Canoo блещет неизбитыми решениями.

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Canoo проектирует фургон MPDV (многоцелевой автомобиль доставки) в двух версиях, длиной 4,4 и 5,2 метра, но с одинаковой колесной базой — 2,9 м. Крыша может быть стандартной или высокой. Грузоподъемность скромная: от 600 до 900 кг. На будущее запланирована и более крупная модификация (на фото она слева), но ее запустят в производство в случае успеха двух первых.

Особенность MPDV — в компоновочных решениях. Ультраплоская платформа, которую называют скейтбордом, - собственной разработки. В нее можно встроить батареи емкостью 40, 60 или 80 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP — от 274 до 483 км. Этого достаточно, даже если развозка станет работать с выездом в соседние городки. Эффективнее всего использовать Canoo MPDV под объемные, но легкие грузы, ведь вместимость грузового отсека, по заверениям авторов проекта, на 30% больше, чем у сегодняшних аналогов.

По левому борту дверей нет. Водитель выходит через сдвижную правую дверь прямо на тротуар. А открывающееся окно можно использовать для выдачи посылок, если клиент встречает у машины. Спереди вообще огонь-идея: стеклянная секция между фарами открывается и служит лючком для длинномеров. Главное, на светофоре не забыть, что что-то торчит из передка. И крепить такой груз надо надежно — иначе при первом же резком торможении он окажется на асфальте.

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Руль связан с колесами только по проводам — механического привода нет. Роль комбинации приборов выполняют три отдельно стоящих дисплея (напоминают смартфоны) на левом подоконнике.

В США продажи Canoo MPDV собираются начать в 2023 году по цене от 33 000 долларов.

Фото: Canoo