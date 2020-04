Новый Volkswagen Caddy V: все изменения

Модель пятого поколения оказалась с дизайном в стиле Гольфа и нафарширована электроникой.

На премьеру автомобиля Volkswagen Caddy в Дюссельдорфе слетелось полтысячи журналистов из разных стран. Ажиотаж вселенского масштаба? Именно так (для тех, кто в теме): Caddy пятого поколения — глобальное обновление модели.

Новый Caddy в разных воплощениях: грузовой фургон, туристическая версия Panamericana и пассажирская версия в спортивном стиле.

Новая база

С первого взгляда понятно — перед нами новый, хотя и стопроцентно узнаваемый Caddy. Смотрится гораздо эффектнее даже в недорогих исполнениях — благодаря «лицу» в стиле Гольфа и шикарной корме с огромными вертикальными фонарями (на дорогих версиях полностью светодиодная оптика спереди и сзади) и элегантными подштамповками на двери багажника.

Европейцы облепили пассажирскую и туристическую модификации Panamericanа (первая — со спортивным обвесом, вторая — с внедорожным). Неудивительно: в Старом Свете «каблук» часто покупают именно для путешествий. Главный дизайнер проекта Альберт Крицингер сказал, что Panamericana — его любимица в семействе.

Одна из версий — с асимметричными дверями для удобства погрузки.

Под модным кузовом скрывается модульная платформа MQB, на которой построено уже несколько десятков моделей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Переход на MQB — революция, дающая возможность радикально поменять электронику и железо. Например, подвеску: спереди у Кэдди по-прежнему McPherson, но для лучшей маневренности уменьшено передаточное отношение рулевого механизма. А вот сзади вместо листовых рессор теперь пружины.

С одной стороны, из-за этого «каблук» потерял в грузоподъемности около сотни килограммов, с другой — приобрел в полезном объеме. Потолок грузового отсека подняли на 7 мм, ширину увеличили на 50 мм. На 60 мм выросло пространство между колесными арками, на 51 мм стал больше проем грузового отсека. У обычной версии Caddy емкость грузового отсека теперь 3,3 м³, у длинной — 4,0 м³, причем места хватает под два европоддона.

Удлиненный Caddy Maxi на премьере показали в виде макета.

Вместительней новый Caddy получился не только благодаря конструктиву подвески — изменились и габариты. У «короткой» машины колесную базу увеличили на 73 мм (до 2755 мм), длина выросла на 93 мм. Длиннобазный Caddy Maxi растянули еще сильнее: база выросла до 2970 мм (+ 215 мм), ширина кузова — до 1855 мм, (+ 62 мм), а вот высота пассажирского варианта уменьшилась на 25 мм (до 1797 мм).

Двигатели

В Европе ставка сделана на дизели, но у нас их не будет — по крайней мере на первых порах.

Европейцам Caddy предложат с 2-лит­ровым турбодизелем в трех вариантах форсировки (от 75 до 122 л.с.), а также с 1,5‑литровым бензиновым мотором TSI мощностью 116 л.с. Есть и 1,5-литровый агрегат на природном газе, развивающий 130 л.с.

Коробки передач — 7-ступенчатая DSG или 6-ступенчатая механика. По уверению производителя, в зависимости от версии двигателя экономия топлива по сравнению с предшественником достигает 12%.

Переход на MQB и компактную заднюю подвеску позволяет интегрировать альтернативные варианты привода. Подробности Volkswagen пока держит в секрете, но очевидно (с оглядкой на легковые модели концерна), что со временем появятся электрическая и гибридная версии. Ставлю на скорое появление мягкого гибрида со стартер-генератором и 48‑вольтовой бортовой системой.

Технология Twindosing (два каталитических нейтрализатора с системой впрыска AdBlue) сделала дизельные двигатели Caddy «чище, чем когда-либо». Формально же моторы соответствуют Евро‑6.

Полный привод? Пока только у 122‑сильной дизельной версии, но все это не про нас. В России дизельный Caddy продавать не планируют, как и полноприводные версии. Во всяком случае — пока. Нам оставят старый бензиновый мотор 1.6 MPI мощностью 110 л.с., локализованный в России, с механической коробкой передач и передним приводом — может, это и неплохо, если позволит существенно снизить цену.

Цифровизация

Как говорят авторы проекта, это самый умный Caddy всех времен. Вместо аналоговых спидометра и тахометра — полностью цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, как на Мультивэне T6.1. В центре передней панели — 10‑дюймовый дисплей мультимедийки с точкой доступа к сети, голосовым управлением, электронным усилителем голоса для громкой связи, навигацией, беспроводным интерфейсом App Connect, а также функциями We Connect и We Connect Plus, позволяющими связываться с сервисными службами и вести электронные журналы поездок и технического обслуживания.

Базовой комплектации оставили аналоговую приборку с новым дизайном и многофункциональным дисплеем.

Кнопки и рычажки, отвечающие за свет и обогрев стекол, заменили сенсорной панелью слева от руля. Сенсорным стало и управление климат-контролем.

Качество отделочных материалов салона — как в уходящем Caddy. Информационно-развлекательные системы — с диагоналями 6,5", 8,25" или 10".

Из 19 электронных помощников водителя шесть появляются на Caddy впервые. Например, Travel Assist объединяет функции адаптивного круиз-контроля и системы подруливания в полосе и работает на всех скоростях вплоть до автобанных 210 км/ч: можно ехать, не касаясь педалей. Машина сама подруливает в пределах полосы — впрочем, руки с руля снимать нельзя.

Для всех версий предлагаются сиденья ErgoComfort, специально разработанные для профессиональных водителей и сертифицированные по программе Немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника.

Адаптивный круиз-контроль второго поколения с функцией Stop and Go не отключается даже при движении с остановками. Trailer Assist помогает маневрировать с прицепом. Blind Spot Alert сигнализирует о помехах в «мертвых» зонах. Rear Traffic Alert предупредит об опасности и остановит машину, если водитель не заметит препятствие при движении задним ходом.

Система Emergency Assist предлагается в качестве опции для версий с коробкой DSG и системой Travel Assist. Если водитель в аварийной ситуации будет бездействовать, электроника самостоятельно остановит автомобиль и вызовет экстренные медицинские службы на помощь.

Российские представители марки хотят, чтобы электронные системы были доступны и у нас. Но будут ли? Ведь цена нашпигованного Caddy взлетит до небес, а он и в нынешнем, более бюджетном исполнении, не ставит рекорды продаж.

В пассажирских версиях cиденья второго и третьего (опционального) рядов можно сложить в ровный пол либо просто демонтировать и вынести из машины, если нужно больше места.

***

Русской речи на премьере я почти не слышал. Оно и понятно: в 2019 году Volkswagen реализовал в России всего 476 грузовых и 949 пассажирских версий Caddy, хотя старая машина стоит от 1,6 миллиона рублей. Новая будет еще дороже: вряд ли спрос вырастет. Локализовывать производство Кэдди бессмысленно — его по-прежнему будут импортировать из Познани (Польша), причем не раньше 2021 года. Так что не спешите избавляться от предыдущих Кэддиков: им еще работать и работать.

Предшественники

За 42 года продано около трех милли­онов Caddy.

Сaddy 1 (1978–1992)

История Caddy началась в США — стране пикапов. Первый Volkswagen Golf продавался там под именем Rabbit (Кролик) — и на его базе в 1978 году сделали пикап. В 1982 году пикап начали производить в Сараево и продавать в Европе. Европейская версия отличалась от американской круглыми фарами вместо квадратных. Машину выпускали до 1992 года, но в южноафриканском Эйтенхахе первенца делали вплоть до 2007 года. Общий объем производства составил 207 тысяч.

Caddy 2 (1995–2003)

Машину второго поколения создали на базе Polo в 1995 году. Такой же автомобиль под именем Seat Inca выпускал испанский завод в Мартореле. Поначалу «второй» Caddy предлагался в виде фургона и в исполнении универсал с высокой крышей. Пикап появился в 1996 году. По конструкции он был идентичен автомобилю Skoda Felicia и выпускался в Чехии. В общей сложности выпущено 520 тысяч Caddy и его близнецов‑братьев.

Caddy 3 (2003–2015)

Материалы по теме VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы

Третье поколение Caddy представили в 2003 году. В его основе — гольфовская платформа PQ35. До средней стойки кузова новый Caddy копировал компактвэн Touran. Выпускали коммерческую версию Kasten и пассажирский Kombi (мог быть 7‑местным). В 2004 году началось производство Caddy Life — недорогого фургона. А год спустя увидел свет Caddy Tramper — компактный кемпер.

В 2007 году семейство дополнила модель Caddy Maxi длиной 4,88 метра. Производство Caddy перенесли в Познань. В 2010 году Caddy обновился и одним из первых в классе получил полный привод. Всего за 11 лет продали 1,6 миллиона автомобилей третьего поколения.

Caddy 4 (2015–2020)

Четвертое поколение представили в вариантах фургон, универсал и минивэн. К ним присоединился Cross Caddy с полным приводом. Кемпер Tramper трансформировали в Caddy Beach. Версия на сжатом природном газе называлась Caddy TGI. На конец 2019 года количество проданных Caddy 4 составило 722 тысячи экземпляров.

Фото: Volkswagen