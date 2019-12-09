Новый VW Golf для России: проще, чем для Европы

Ощущение, что «восьмой» Golf — оцифрованно-сенсорная версия «седьмого».

На презентации мне все уши прожужжали о том, какая продвинутая у Гольфа мультимедиасистема, какой потенциал у мобильного приложения, и о возможности подключить смартфон к Android Auto или Apple CarPlay без провода. Круто, конечно, но как насчет самогó автомобиля? Про это словно забыли. Даже переводчик на пресс-конференции оказался не готов к технической части и выдал ядреное словосочетание «рулевая интеллигенция».

Оговорочка по Фрейду. Она очень точно характеризует Golf всех поколений без исключения. Во все времена его отличало именно интеллигентное поведение на дороге.

Гораздо «более лучший»

Смотрю сбоку на «восьмой» Golf… Это точно новая машина? Если бы не шильдик на переднем крыле, не отличить от предшественника. А мордочка другая. Узкая оптика — гордость немцев. Матричные фары с автоматическим переключением дальнего света действительно классно светят, но… совсем не классно выглядят. Их плавные азиатские изгибы слабо сочетаются со строгим немецким силуэтом.

Передняя панель сохранила архитектуру с развернутой к водителю центральной консолью. Физических кнопок почти не осталось. Климат-контроль отныне может быть трехзонным.

Проекционный дисплей неудобен для невысоких водителей: показания маячат прямо перед носом.

Даже управление светом теперь сенсорное. Пользоваться удобно!

Вместо традиционного селектора установили маленький джойстик — механической связи с коробкой DSG нет. Но у нас будет обычный селектор: автомобили для России оснастят классическими автоматами.



В салоне — знакомые по прошлому Гольфу линии. С той лишь разницей, что кокпит оцифрован по полной — физических кнопок почти не осталось. Про аналоговые приборы забудьте: большой центральный дисплей плавно перетекает в виртуальную панель приборов с массой вариантов конфигурации. Ключ уже не нужен, его функции может выполнять смартфон с приложением. Главное — не случился бы трабл, когда нужно попасть в машину, чтобы зарядить телефон. Так что внешний пауэрбанк теперь точно придется всегда носить с собой. По размеру салон тот же, и багажник принципиально не изменился. Полное ощущение, что «восьмой» Golf — оцифрованно-сенсорная версия «седьмого».

Виртуальная передняя панель — со множеством конфигураций. Можно менять не только стиль, но и цветовую гамму.

Моторы? Список длиннее, чем продуктовый чек накануне Нового года. Литровые и полуторалитровые TSI разной степени форсировки, двухлитровые для заряженных GTI, дизели, газовые версии, мягкие и подзаряжаемые гибриды. Коробки — и механические, и любимые DSG. Что нам интересно? Ничего!

У наших Гольфов под капотом будет обширное меню… из двух пунктов: атмосферник объемом 1,6 литра (110 л.с.) и 1,4‑литровый TSI мощностью 150 л.с. Турбомотор — немецкий, а вот MPI наш, российский! Да-да, двигатели калужской сборки будут отправлять в Европу, чтобы установить на машины, которые поедут на российский рынок. Логистика та еще, но так получается дешевле.

Двигатель 1.5 TSI в двух исполнениях — 130 и 150 л.с. - в Европе станет самым ходовым. Он работает по циклу Миллера: в отличие от классического двигателя Отто, тут впускной клапан закрывается раньше окончания такта впуска. Это позволяет снизить фактическую степень сжатия смеси относительно геометрической, благодаря чему удается эффективнее использовать энергию расширяющихся в цилиндре газов. Выражаясь проще, теряем максимальную мощность, зато улучшаем экономичность. На практике управляющая электроника расставит всё по своим местам: автомобиль с таким двигателем будет и ехать хорошо, и бензина потреблять мало.

Коробки у нас тоже свои; робота не будет, только автоматы. Причем, в отличие от мексиканской Джетты, не только шестиступенчатые. В паре с турбомотором будет работать восьмиступенчатая гидромеханика (аналогичную с таким же мотором примерит и кроссовер Skoda Karoq).

Гибрид и негибрид

Раз наших машин нет, беру самый близкий по мощности вариант — 150‑сильный с DSG. И не простой, а с ма-а‑аленькой буквой «е» перед шильдиком TSI. Это мягкий гибрид, в недрах которого спрятаны 48‑вольтовая батарея и стартер-генератор. Электроначинка позволяет экономить пару литров топлива в месяц. Не правда ли, существенный вклад в снижение загрязнения окружающей среды? Зато таким машинам доступно адаптивное шасси DCC, позволяющее менять настройки усилителя руля и характеристики амортизаторов.

Новый кузов на 36 мм ниже. Желтым отмечены панели из высокопрочной стали, красным — из особо высокопрочной. Коэффициент лобового сопротивления снижен с 0,300 до 0,275.

Полторы сотни турбосил бодрят, но легкие паузы в переключениях коробки и откликах на педаль газа всё же есть. Лечится это режимом «спорт»: растет тяжесть на руле, амортизаторы поджимаются… и все изъяны дороги транслируются в салон. Лучше выбрать режим «индивидуальный»: можно убрать задемпфированность педали, но сохранить стандартные настройки шасси. В таком варианте Golf филигранно пишет дугу и с немецкой дотошностью генерирует идеальную обратную связь, при этом не вытрясая душу. Но всю дорогу меня не покидает чувство искусственности. Как будто едешь на большом седане, а не на компактном хэтче. Причина в тяжелой батарее?

Архитектура ходовой части не изменилась — Golf стоит на платформе MQB. Отныне версии с 1.5 TSI могут быть дополнены батареей на 48 вольт и стартер-генератором.

Подзаряжаемый гибрид интересен нам в первую очередь тем, что на нем использован тот же двигатель, что будет поставляться в Россию, - 1,4‑литровый TSI мощностью 150 л.с.

За ответом я прыгнул в 130‑сильный «негибрид». С механической коробкой, простым шасси и балкой сзади вместо многорычажки. Как в воду глядел! Два литра сэкономленного за месяц топлива не стóят того, чтобы отказывать себе в этом удовольствии: честная, понятная машина! Уступает в динамике 150‑сильному мягкому гибриду, но едет правильно и легко! Та самая рулевая интеллигенция. После нее еще больше хочется дождаться нашу, обрусевшую версию с простыми бензиновыми моторами.

Может, и шумоизоляцию допилят? А то шины безбожно шумят на фоне ­филигранно изолированного моторного отсека и вылизанной аэродинамики.

Volkswagen Golf VIII

Восьмой эпизод

Новый Golf оставил странное после­вкусие. Где-то внутри него прячется всё тот же отличный хэтч. Возможно, лучший в классе имени себя. Но разглядеть его сложно за стремлением соответствовать модному экологическому тренду. Подобно Грете Тунберг, он с нездоровым взглядом топит за здоровый образ жизни.

В России новый Golf появится в конце этого года, а может, в начале 2021‑го. Но появится! И тот оптимизм, с которым Volkswagen снова продвигает легенду на нашем рынке, радует. Golf всегда был культовой, но отнюдь не массовой моделью в России. Может, восьмое поколение с русским атмосферным «сердцем» хоть немного изменит эту традицию?

Прекрасно сбалансированный автомобиль с отменным шасси «Оцифровка» мешает разглядеть ездовой характер

Volkswagen Golf VIII 1.5 TSI 1.5 eTSI 2.0 TDI Длина / ширина / высота / база 4284 / 1789 / 1456 / 2636 мм Объем багажника (VDA) 380 / 1237 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 96 кВт / 130 л.с. при 5000–6000 об/мин; 200 Н·м при 1400–4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³; 110 кВт/150 л.с. при 3500–4000 об/мин; 360 Н·м при 1750–3000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с 8,5 с 8,8 с Максимальная скорость 214 км/ч 224 км/ч 223 км/ч Трансмиссия передний привод; М6 передний привод; Р7 передний привод; Р7

Новый VW Golf для России: проще, чем для Европы Ощущение, что «восьмой» Golf — оцифрованно-сенсорная версия «седьмого». Новый VW Golf для России: проще, чем для Европы

Фото: Volkswagen