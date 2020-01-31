Skoda объявила российские цены на кроссовер Karoq — журнал За рулем

Skoda объявила российские цены на кроссовер Karoq

Новинку предложат в двух комплектациях — Ambition и Style. Цены стартуют от 1 499 000 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

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Кроссовер Skoda Karoq, продажи которого стартуют 14 февраля, в комплектации Ambition будет оснащен двухзонным климат-контролем Climatronic, информационно-развлекательной системой Swing с 8 динамиками, электронной системой курсовой устойчивости, круиз-контролем, ассистентом подъема в гору, а интерьер будет отделан хромированными деталями и декоративными вставками. Автомобиль также получит 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки. Стоимость Skoda Karoq в этой комплектации составит 1 499 000 рублей.

Комплектация Style дополнена платформой SmartLink (позволяющей подключить смартфон), центральным замком, передними датчиками парковки и подогреваемым рулевым колесом. За нее попросят 1 673 000 рублей.

К началу продаж новинки чешский производитель подготовил подарок — пакет First Edition, который предложат первым покупателям модели. В него входят комбинированная обивка сидений, передние и задние датчики парковки, тонировка задних стекол и поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style этот спецпакет еще расширен парковочным ассистентом.

За доплату на автомобиль еще можно заказать адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и систему контроля слепых зон, систему контроля дистанции спереди Front Assist, ассистент управления дальним светом Auto Light Assist., стояночный дистанционный отопитель, благодаря которому можно прогреть автомобиль и двигатель, не выходя из дома, а также обогрев задних сидений и ветрового стекла.

На выбор покупателям предоставят 8 цветов кузова: белый, черный перламутр, синий, зеленый, серый, бежевый, коричневый и серебристый металлики.

Модель на российский рынок сначала поступит с двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) и 8-диапазонным автоматом. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3 л на 100 км.

Цену начальной комплектации Active с мотором 1.6 MPI и механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач объявят позже, как и на автомобиль с мотором 1.4 TSI с полным приводом и «роботом» (DSG).

Собирают кроссовер в Нижнем Новгороде, с 14 февраля его можно будет протестировать в дилерских центрах.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Karoq (3)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Качество Шкода!

Недостатки:

Бензин — не ниже 95-го.

Комментарий:

Укороченный Шкода-Кодиак! Цена завышена.В кризис. Вот потому и езжу на своём родном чистокровной корейце серебристом Хёндай-Туссане 2008 г.в. 2.0(142л,с) передний привод , с пробегом 180 000 км. Да и бензин 95-ый. Учитывая не соответствие актанового числа заявленному на заправках — старый провере...

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