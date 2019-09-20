13 моделей Volkswagen, которых вы никогда не видели

Под всемирно известной маркой когда-то производили редкие и неординарные автомобили.

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Сегодня под брендом Volkswagen выпускают автомобили самых разных классов, а многие годы модельный ряд был куда короче.

Но справедливо это лишь отчасти: знаменитый Жук, который, кстати, тоже менялся на протяжении десятилетий, оброс множество модификаций. Причем иногда очень интересных и малоизвестных. К тому же параллельно фирма экспериментировала в самых разных направлениях.

Кроме того, необычные Фольксвагены рождались не только в Вольфсбурге и даже не только в Германии.

После войны

Фирма Volkswagen — одна из тех, что стояла у истоков легкового полного привода.

Volkswagen 87 (KDF 87) с двигателем мощностью 25 л.с. представлял собой сочетание кузова Жука и трансмиссии с самоблокирующимся дифференциалом армейской амфибии. Во время Второй мировой войны собрали лишь 564 машины. После войны создали модернизированный вариант, но спрос на такие автомобили в те годы был мизерным.

Полицейский Volkswagen Type 18 сделали в 1949-м по типу военных кюбельвагенов — с максимально упрощенным кузовом. Сначала такие машины строила известная еще до войны кузовная фирма Hebmuller, но потом производство передали компании Karmann. Всего изготовили 482 экземпляра.

Volkswagen Type 87

Volkswagen Type 18A

Удлиненный на 250 мм четырехдверный Жук создала в 1953 году берлинская фирма Rometsch. Машины предназначали для работы в такси. Собрали лишь около 50 автомобилей. Кстати, аналогичный прототип существовал и на базе Москвича-400.

Volkswagen-такси

Штутгартская фирма Dannenhauer & Stauss сделала из Жука спортивный автомобиль в стиле Porsche 356. На машине сзади стоял 1,3-литровый 40-сильный мотор. В 1950–1957 гг. изготовили около 100 таких кузовов. Но делали спорт кабриолеты не только на основе Volkswagen Kafer, но и DKW.

Volkswagen EA 47–12 — заводской прототип, построенный совместно с фирмой Karmann, которая с 1953 года серийно делала спортивные версии Жука с кузовом, разработанным итальянским ателье Ghia. В 1955–1956 гг. сделали 15 прототипов ЕА 47–12. А через несколько лет в серию пошел Volkswagen Type 3 — развитие этого проекта.

Прототип Dannenhauer & Stauss

Volkswagen EA 47–12

VW не для всех

Немецкий дизайнер мебели Берт Лоуренс в середине 1950-х создал на базе Жука элегантное купе в американском стиле, которое даже выставили в 1957-м на фирменном стенде Женевского автосалона. Отдельные заказные экземпляры таких машин собирали в Берлине под именем Rometsch Lawrence Coupe. Стоила машина примерно в два раза дороже Жука.

Сделать спортивный автомобиль на узлах Volkswagen Kafer в 1950-х, помимо фирмы Karmann, пытались очень многие. Совместный итало-швейцарский проект под именем Ghia Aigle Coupe появился в 1956-м. Но таких машин собрали вообще всего две!

Rometsch Lawrence Coupe

Ghia Aigle Coupe

Развитием довольного популярного крупносерийного Volkswagen Karmann Ghia Type 14 стал Type 34 с 44-сильным двигателем в 1,5 л. Дизайн автомобиль сделали явно под влиянием заднемоторного американского Chevrolet Corvette. В первой половине 1960-х это был самый дорогой и престижный Volkswagen.

Удивительный прототип 1963 года — Volkswagen EA 128 можно считать далеким предком модели Passat. На солидном, длиной 4,7 м, седане стоял 6-цилиндровый мотор объемом 2 л, мощностью 90 л.с. Но располагался двигатель, как у всех Фольксвагенов тех лет, сзади. Этот седан тоже несет следы влияния американского заднемоторного Chevrolet Corvette.

Volkswagen Karmann Ghia Type 34

Volkswagen EA-128

Что Фольксвагены массово делали в Южной Америке, многим известно. Но купе Volkswagen SP 2 в Европе — огромная редкость. Интересно, что дизайн разработали в Бразилии. Мотор — 1,7-литровый 75-сильный и стоит, конечно, сзади. В 1973–1976 гг. в Бразилии собрали более 11 тысяч элегантных купе.

Volkswagen SP2

Рабочие лошадки и первая Cross-версия

Но дело не ограничивалось спортверсиями. В начале 1960-х появился совсем другой автомобиль — забавный фургончик Volkswagen Type 147. Заднемоторную машину с моторами рабочим объемом 1.2 л и 1,3 л делали совместно с фирмой Westfalia, выпускавшей кемперы на базе микроавтобусов Volkswagen Transporter. Фургончики в 1964–1974 годах собирали для почтовой службы. Изготовили 6139 экземпляров, из которых около 200 сохранились по сей день.

Первый серийный полноприводный пикап под маркой Volkswagen делали еще в 1994–1997 гг. — наверняка об этом знают немногие. Автомобиль по имени Taro оснащали бензиновыми моторами мощностью 83–111 л.с. и 83-сильным дизелем. Правда, Фольксвагеном он был относительно — копировал пикап Toyota.

Volkswagen Type 147

Volkswagen Taro

Итальянцам уже в начале 1990-х пришла в голову мысль соединить шасси полноприводного Golf Country и кузов Гольфа-кабриолета. Получился Biagini Passo, оснащенный 98-сильным двигателем 1,7 л. Таких машин в 1991–1993 гг. собрали, по имеющимся данным, всего 65. Придумали же!

Biagini Passo

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Фото: из архива автора