15 советских универсалов: половину из них вы никогда не видели

Сегодня универсалы любят единицы. А вот во времена СССР они были очень популярны, но долгие годы — малодоступны.

В былые времена практичности от автомобиля хотели не меньше, а даже больше, чем сейчас. Ведь машина в семье была одна и использовали ее на все случаи жизни. В том числе для дальних туристических путешествий всей семьей и c объемным скарбом и обязательно — с кучей запчастей! Или — как грузовик для перевозки стройматериалов. А потом — хлама, отправляемого на дачу весной, а оттуда, осенью — богатого урожая. В общем, багажника в корме седана и на его крыше очень многим было мало. Поэтому каждый новый советский универсал вызывал особенный интерес. Но выпуск таких машин был невелик, и они стали особенно дефицитны. А ведь такие модификации были практически у всех советских моделей. Только большинство из них не продавали, а какие-то и вовсе не пустили в производство.

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Фото: из архива автора