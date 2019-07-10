Volkswagen Beetle — всё! Завтра выходит последний автомобиль — журнал За рулем

Volkswagen Beetle — всё! Завтра выходит последний автомобиль

Последняя машина из ограниченной серии Final Edition отправится в музей.

Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle

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Volkswagen прекращает производство последней версии Beetle, которое велось на заводе в Пуэбле (Мексика). Это конец долгого пути культовой модели, появившейся восемь десятилетий назад, в 1938 году.

Beetle — символ послевоенного экономического возрождения Германии и растущего благосостояния среднего класса, ярчайший пример глобализации; автомобиль, признанный во всем мире, символ контркультуры 1960-х годов, начало эпохи узнаваемого дизайна.

Внешность автомобиля — округлый силуэт, почти вертикальное лобовое стекло и двигатель с воздушным охлаждением, расположенный сзади — дело рук австрийского инженера Фердинанда Порше, который был нанят в проект Адольфом Гитлером. Уже в 1955 году был выпущен миллионный Volkswagen Beetle, официально называемый Type 1, который производился тогда под Вольфсбургом.

Лучше всего Beetle продавался в США. Например, в 1968 году жители этой страны купили 563 522 автомобиля. То есть 40% всех произведенных. Это был пик популярности и пик продаж.

Выпуск Beetle в Вольфсбурге прекратился в 1978 году, а его место занял переднеприводный Golf. Производство модели продолжалось ближе к основному рынку сбыта — в Мексике, где его организовали еще в 1967 году и выпускали до 2003 года.

New Beetle — совершенно другой автомобиль, построенный на модифицированной платформе Golf, который как мог передавал дух старого Beetle. В 2012 году его дизайн стал немного изящнее, но продажи автомобиля это не спасло.

Перед снятием с производства Volkswagen выпустил 5961 автомобиль особой ограниченной серии Final Edition, последний из которых отправится в музей.

Фото: Volkswagen

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