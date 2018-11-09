В погоне за Теслой: электромобиль Volkswagen будет дешевле Golf

Стало известно, почем немцы собираются продавать свой городской компактный электромобиль I.D.

Стоимость машины в базовой комплектации составит 20 тысяч евро, что немногим больше 22 тысяч долларов, и гораздо меньше, чем Tesla просит за базовую версию своей самой доступной модели, седана Model 3 (35 тысяч долларов).

В Volkswagen планируют настоящую атаку на рынок электромобилей и хотят сделать их по-настоящему массовыми. Компания хочет практически сразу выйти на объемы производства в 200 тысяч электромобилей в год. Как передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, это позволит сохранить рабочие места в Германии и таким образом успокоить профсоюзы.

Первым на рынок выйдет кроссовер I.D. Crozz, который будет стоить немного дороже хэтчбека: от 23 тысяч евро. Затем появится хэтчбек, а в 2022 году Volkswagen наладит выпуск еще и минивэна I.D. Buzz. Кроме того, в гамме появится и седан I.D. Aero, который станет электрической заменой представительского Volkswagen Phaeton.

Собирать электромобили Volkswagen намерен исключительно в Германии, при этом для ряда моделей компания высвободит мощности на заводе в Эмдене, где сегодня собирают Пассаты. Последним придется переехать в Чехию, на завод Skoda в Квасине. Несмотря на то что I.D. Aero будет прямым конкурентом Tesla Model S, то есть его стоимость составит около 70 тыс. евро, в Volkswagen планируют продавать до 100 тыс. электрических седанов в год.

Все семейство электромобилей I.D. базируется на платформе MEB, которую Volkswagen разработал специально для электромобилей. Кроме автомобилей семейства I.D. новую платформу в будущем планируется использовать и для различных моделей Skoda и Seat.

Первые электромобили I.D. появятся на рынке в 2020 году.

Ну а мы ждем начала производства в России бюджетного кроссовера Tharu, который уже продается в Китае.

Из-за электромобилей I.D. Volkswagen также прекращает производство ряда других моделей, включая Beetle.

Фото: Volkswagen