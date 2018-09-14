Volkswagen распрощается со своей «иконой» в 2019 году

Немецкий концерн прекращает производство модели Beetle в июле следующего года.

О том, что судьба Volkswagen Beetle предрешена, было известно давно. Неизвестно было лишь когда немецкая компания решится на этот шаг. И вот американское отделение марки, Volkswagen of America, официально объявило о том, что производство VW Beetle будет прекращено в июле 2019 года.

«Потеря Beetle после трех поколений и семидесяти лет производства вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников Beetle», — приводятся в заявлении слова главы американского отделения компании Хенриха Вебкена. Он отметил, что компания сменила ориентацию и намерена предложить американцам больше электромобилей, построенных на платформе MEB. При это Вебкен отметил, что в «электрическое» семейство I.D. входит минивэн BUZZ, который станет «современной и практичной интерпретацией легендарного микроавтобуса».

Volkswagen Beetle Final Edition

В честь завершения производства Volkswagen Beetle получил спецсерию под соответствующим названием Final Edition в двух комплектациях. Они получат расширенный список оснащения, иную гамму окраски кузовов и уникальные элементы, например колесные диски особого дизайна, которых не будет у других вариантов. Стоимость таких машин стартует с отметки 23 045 долларов.

Volkswagen Beetle Final Edition

Первое поколение Volkswagen Beetle (официально Volkswagen Type 1) было разработано Фердинандом Порше и появилось в 1938 году. Машина производилась до 2003 года. За это время на различных заводах было собрано более 21 миллиона Жуков. В 1997-м Volkswagen представил New Beetle, который производился до 2011 года. Наконец, третье поколение, потерявшее приставку New в названии, было представлено в 2010 году.

Летом прошлого года Volkswagen избавился от другой имиджевой модели, трехдверного Scirocco.

Летом следующего года начнется производство нового поколения другой легендарной модели компании — Volkswagen Golf.

Фото: Unsplash, Volkswagen