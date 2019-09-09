14 версий Москвича-400 — таких вы точно не видели! — журнал За рулем

14 версий Москвича-400 — таких вы точно не видели!

У первого автомобиля марки Москвич была длинная и очень интересная история, включающая целую линейку необычных машин, о которых вы наверняка не знали.

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Вскоре после того, как руководство СССР в 1945-м приняло решение поставить на производство в Москве копию немецкого Opel Kadett K38, специалистам, выехавшим в Германию, стало понятно, что чертежи автомобиля в Рюссельсхайме не сохранились. Но задание было получено, поэтому в Германии в 1945-м создали несколько КБ, которые проектировали будущий Москвич-400 по образцам закупленных для этого Опелей. Но помимо стандартных седана и кабриолета немецкие инженеры разработали несколько интересных и необычных модификаций.

В частности, в Германии спроектировали и построили опытный образец Москвича с увеличенной на 500 мм базой. Машину, разумеется, не планировали в качестве представительской, а предназначали для такси. Кстати, для такой модификации проектировали даже автоматическую коробку передач.

Москвич-такси, удлиненный на 500 мм.
Москвич-такси, удлиненный на 500 мм.

В гамме созданных в Германии модификаций был и цельнометаллический фургон, проходящий в документах под именем «деливери». Но такая машина для послевоенного производства в СССР была слишком сложной и металлоемкой. В Москве создали собственный — более простой деревометаллический фургон — Москвич-400-422. А элегантный цельнометаллический универсал, прототип которого собрали в Германии, назвали «стейшен-ваген». Но для серийного производства он тоже был излишне сложным и дорогим. В Германии же сделали и образец универсала с деревометаллическим кузовом в модном тогда стиле woody. Похожий автомобиль, унифицированный с фургоном, позднее под именем Москвич-400-421 спроектировали и в Москве. Но дело не пошло дальше опытных образцов, поскольку завод был и так перегружен.

Москвич в версии «деливери».
Москвич в версии «деливери».

Москвич-«стейшен-ваген».
Москвич-«стейшен-ваген».

Опытный деревометаллический универсал.
Опытный деревометаллический универсал.

Помимо массовых закрытых и открытых Москвичей, выпуск которых начали в 1947-м, на МЗМА делали и так называемые коммерческие шасси — Москвич-400-420К. На них специализированные заводы и мастерские делали несколько вариантов фургонов, в том числе высокие изотермические «каблучки».

Изотермический фургон на шасси Москвич-400-420К.
Изотермический фургон на шасси Москвич-400-420К.

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Дизайн Опеля 1938 года уже в середине 1940-х выглядел не очень свежим. Поэтому немцы предложили свое видение рестайлинга Москвича. Но московскому заводу пока было, конечно, не до этого. Хотя образец, как и все остальные опытные машины, привезли в Москву. Лишь в конце 1940-х дошли, наконец, руки до рестайлинга автомобиля. Сделали несколько опытных образцов с разной отделкой и серийными — уже 26-сильными моторами (мотор первого Москвича развивал всего 23 л.с.) или опытным — 33-сильным. Один из образцов чудом сохранился и живет сейчас в рижском Мотор-музее.

Одним из недостатков Москвича был очень маленький багажник. Эту проблему удлинением кормы пытались решить на одном из опытных рестайлинговых образцов 1949 года. Заодно с кузова в горизонтальную нишу над бампером убрали запасное колесо.

Но вскоре начали работы по совсем новому Москвичу-402, и модернизация прежней модели стала неактуальна.

Вариант рестайлинга Москвича-400, предложенный немецкими инженерами.
Вариант рестайлинга Москвича-400, предложенный немецкими инженерами.

Опытный Москвич-403Э-4242Э 1949 года.
Опытный Москвич-403Э-4242Э 1949 года.

Один из опытных Москвичей с увеличенным багажником.
Один из опытных Москвичей с увеличенным багажником.

Отечественный народный тюнинг появился вовсе не вчера. Нехватку универсалов в СССР частники решали, как могли. Например, постройкой самодельных универсалов на базе списанных фургонов Москвич-401-422.

Самодельный универсал на основе Москвича-401.
Самодельный универсал на основе Москвича-401.

Серийно пикапы на базе первого Москвича не выпускали. Но в начале 1950-х сделали несколько опытных образцов, в том числе — повышенной проходимости — Москвич-400-431-426. Машина имела привод лишь на задние колеса, при этом у нее был самоблокирующийся дифференциал и внедорожные шины. Сделали такой пикап по заказу военных в 1954-м. Но армейскую форму Москвичу надеть так и не пришлось.

Москвич-400-431-426
Москвич-400-431-426

Изящным купе Москвич тоже не стал. А жаль! Ведь двухдверная машина, построенная из одного из четырехдверных прототипов 1949-го, выглядела вполне привлекательно. Такой Москвич предназначали лишь для набирающих в СССР популярность гонок, оснастили опытным 37-сильным двигателем и соорудили в 1951 году в единственном экземпляре.

Спортивный Москвич-400 с кузовом купе.
Спортивный Москвич-400 с кузовом купе.

Частники ездили на Москвичах десятилетиями, улучшая их как только можно. Некоторые владельцы сооружали и разнообразные самодельные универсалы, в том числе с использованием деталей более поздних моделей, например двери багажника от Москвича-423. А уж вариантов народной модернизации седанов было и вовсе не счесть. На машины ставили 50-сильный двигатель Москвич-408, подвески от него же или даже от 412-го. Модернизировали и кузова, в частности пристраивая к ним более емкие багажники.

Самопальный универсал на базе Москвича.
Самопальный универсал на базе Москвича.

Москвич-401 времен расцвета советского тюнинга.
Москвич-401 времен расцвета советского тюнинга.

Уже постсоветская вариация на тему спортивного кабриолета Москвич.
Уже постсоветская вариация на тему спортивного кабриолета Москвич.

Со временем народный тюнинг первого Москвича стал отходить от практичности в сторону развлекательности. Уже в 1990-х стали появляться открытые автомобили — некие вариации на тему того, как в 1940-х мог бы выглядеть спортивный кабриолет или родстер.

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14 версий Москвича-400 — таких вы точно не видели!
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