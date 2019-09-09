У первого автомобиля марки Москвич была длинная и очень интересная история, включающая целую линейку необычных машин, о которых вы наверняка не знали.

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Вскоре после того, как руководство СССР в 1945-м приняло решение поставить на производство в Москве копию немецкого Opel Kadett K38, специалистам, выехавшим в Германию, стало понятно, что чертежи автомобиля в Рюссельсхайме не сохранились. Но задание было получено, поэтому в Германии в 1945-м создали несколько КБ, которые проектировали будущий Москвич-400 по образцам закупленных для этого Опелей. Но помимо стандартных седана и кабриолета немецкие инженеры разработали несколько интересных и необычных модификаций.

В частности, в Германии спроектировали и построили опытный образец Москвича с увеличенной на 500 мм базой. Машину, разумеется, не планировали в качестве представительской, а предназначали для такси. Кстати, для такой модификации проектировали даже автоматическую коробку передач.

Москвич-такси, удлиненный на 500 мм.

В гамме созданных в Германии модификаций был и цельнометаллический фургон, проходящий в документах под именем «деливери». Но такая машина для послевоенного производства в СССР была слишком сложной и металлоемкой. В Москве создали собственный — более простой деревометаллический фургон — Москвич-400-422. А элегантный цельнометаллический универсал, прототип которого собрали в Германии, назвали «стейшен-ваген». Но для серийного производства он тоже был излишне сложным и дорогим. В Германии же сделали и образец универсала с деревометаллическим кузовом в модном тогда стиле woody. Похожий автомобиль, унифицированный с фургоном, позднее под именем Москвич-400-421 спроектировали и в Москве. Но дело не пошло дальше опытных образцов, поскольку завод был и так перегружен.

Москвич в версии «деливери».

Москвич-«стейшен-ваген».



Опытный деревометаллический универсал.





Помимо массовых закрытых и открытых Москвичей, выпуск которых начали в 1947-м, на МЗМА делали и так называемые коммерческие шасси — Москвич-400-420К. На них специализированные заводы и мастерские делали несколько вариантов фургонов, в том числе высокие изотермические «каблучки».

Изотермический фургон на шасси Москвич-400-420К.

Дизайн Опеля 1938 года уже в середине 1940-х выглядел не очень свежим. Поэтому немцы предложили свое видение рестайлинга Москвича. Но московскому заводу пока было, конечно, не до этого. Хотя образец, как и все остальные опытные машины, привезли в Москву. Лишь в конце 1940-х дошли, наконец, руки до рестайлинга автомобиля. Сделали несколько опытных образцов с разной отделкой и серийными — уже 26-сильными моторами (мотор первого Москвича развивал всего 23 л.с.) или опытным — 33-сильным. Один из образцов чудом сохранился и живет сейчас в рижском Мотор-музее.

Одним из недостатков Москвича был очень маленький багажник. Эту проблему удлинением кормы пытались решить на одном из опытных рестайлинговых образцов 1949 года. Заодно с кузова в горизонтальную нишу над бампером убрали запасное колесо.

Но вскоре начали работы по совсем новому Москвичу-402, и модернизация прежней модели стала неактуальна.

Вариант рестайлинга Москвича-400, предложенный немецкими инженерами.

Опытный Москвич-403Э-4242Э 1949 года.

Один из опытных Москвичей с увеличенным багажником.



Отечественный народный тюнинг появился вовсе не вчера. Нехватку универсалов в СССР частники решали, как могли. Например, постройкой самодельных универсалов на базе списанных фургонов Москвич-401-422.

Самодельный универсал на основе Москвича-401.

Серийно пикапы на базе первого Москвича не выпускали. Но в начале 1950-х сделали несколько опытных образцов, в том числе — повышенной проходимости — Москвич-400-431-426. Машина имела привод лишь на задние колеса, при этом у нее был самоблокирующийся дифференциал и внедорожные шины. Сделали такой пикап по заказу военных в 1954-м. Но армейскую форму Москвичу надеть так и не пришлось.

Москвич-400-431-426

Изящным купе Москвич тоже не стал. А жаль! Ведь двухдверная машина, построенная из одного из четырехдверных прототипов 1949-го, выглядела вполне привлекательно. Такой Москвич предназначали лишь для набирающих в СССР популярность гонок, оснастили опытным 37-сильным двигателем и соорудили в 1951 году в единственном экземпляре.

Спортивный Москвич-400 с кузовом купе.

Частники ездили на Москвичах десятилетиями, улучшая их как только можно. Некоторые владельцы сооружали и разнообразные самодельные универсалы, в том числе с использованием деталей более поздних моделей, например двери багажника от Москвича-423. А уж вариантов народной модернизации седанов было и вовсе не счесть. На машины ставили 50-сильный двигатель Москвич-408, подвески от него же или даже от 412-го. Модернизировали и кузова, в частности пристраивая к ним более емкие багажники.

Самопальный универсал на базе Москвича.

Москвич-401 времен расцвета советского тюнинга.

Уже постсоветская вариация на тему спортивного кабриолета Москвич.



Со временем народный тюнинг первого Москвича стал отходить от практичности в сторону развлекательности. Уже в 1990-х стали появляться открытые автомобили — некие вариации на тему того, как в 1940-х мог бы выглядеть спортивный кабриолет или родстер.