10 отличных моделей Volkswagen, которые нельзя купить в России Мы продолжаем рассматривать хорошие модели от разных производителей, которые нельзя купить на российском рынке. Можно было бы сказать «по тем или иным причинам». Но, как правило, причины неизменны: новые вводные в сертификации и обвал курса рубля, из-за чего ввозимые автомобили сильно поднялись в цене. На этот раз очередь дошла до народной немецкой марки — Volkswagen. Все подробности — в нашей фотогалерее. Стартер и генератор: чинить нельзя выкидывать Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги. Надо ли уступать автобусу? Проверь себя на знание ПДД В крупных городах появляется все больше выделенных полос для общественного транспорта. Но многие водители до сих пор не знают, можно ли на них выезжать или нет. Разберем довольно распространенную ситуацию.