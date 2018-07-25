10 отличных моделей Volkswagen, которые нельзя купить в России

Мы продолжаем рассматривать хорошие модели от разных производителей, которые нельзя купить на российском рынке. Можно было бы сказать «по тем или иным причинам». Но, как правило, причины неизменны: новые вводные в сертификации и обвал курса рубля, из-за чего ввозимые автомобили сильно поднялись в цене. На этот раз очередь дошла до народной немецкой марки — Volkswagen. Все подробности — в нашей фотогалерее.

10 отличных моделей Volkswagen, которые нельзя купить в России
  • Десять невиданных в России автомобилей марки Toyota вы найдете в этой публикации.
  • Восемь серийных Kia, никогда не продававшихся в России, собраны тут.
  • Десять моделей Nissan, о которых вы не знали или успели забыть, можно увидеть здесь.
Фото: Volkswagen
10 отличных моделей Volkswagen, которые нельзя купить в России
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