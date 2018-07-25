Мы продолжаем рассматривать хорошие модели от разных производителей, которые нельзя купить на российском рынке. Можно было бы сказать «по тем или иным причинам». Но, как правило, причины неизменны: новые вводные в сертификации и обвал курса рубля, из-за чего ввозимые автомобили сильно поднялись в цене. На этот раз очередь дошла до народной немецкой марки — Volkswagen. Все подробности — в нашей фотогалерее.
Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.
В крупных городах появляется все больше выделенных полос для общественного транспорта. Но многие водители до сих пор не знают, можно ли на них выезжать или нет. Разберем довольно распространенную ситуацию.
Впервые на моей памяти корейский автомобиль ехал так, как будто у него родословная берет начало ну если не от Порше, то точно от БМВ. Очевидно, Стингер замахнулся на покупателей с чемпионским характером.
Что будет, если поставить автомобиль под уклон и забыть перевести селектор в парковочный режим? Тест-группа «За рулем» проделала такой эксперимент с пятью трансмиссиями разных типов: вариатором, роботом, автоматом, преселективом PowerShift и механикой.
Этот Volkswagen Tiguan — со 150‑сильным турбомотором 1.4 TSI, роботом DSG и полным приводом, в топовой версии Highline — оснащен полным набором электронных помощников водителя, которые доступны в России. Чтобы полностью использовать потенциал автомобиля, пришлось проштудировать инструкцию и активировать нужные функции. И узнать на собственном опыте, в каких ситуациях полагаться на них не стоит.
10 отличных моделей Volkswagen, которые нельзя купить в России
Мы продолжаем рассматривать хорошие модели от разных производителей, которые нельзя купить на российском рынке. Можно было бы сказать «по тем или иным причинам». Но, как правило, причины неизменны: новые вводные в сертификации и обвал курса рубля, из-за чего ввозимые автомобили сильно поднялись в цене. На этот раз очередь дошла до народной немецкой марки — Volkswagen. Все подробности — в нашей фотогалерее.
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