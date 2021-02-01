Главная автомобильная премия России — Гран-при «За рулем» уже совсем скоро определит лучшие новинки непростого 2020 года. Но делать это будут не журналисты или аналитики, а самое непредвзятое жюри, для которого и существует авторынок: читатели журнала и сайта «За рулем».
В прошлом году в нашей стране начали продавать четыре новых коммерческих автомобиля. У каждого — свои преимущества, связанные не только с типом кузова. Поэтому выбрать лучший непросто. Но вы с такой задачей обязательно справитесь!
У коммерческих фургонов, минивэнов на их базе и «каблучков» много достоинств. С ними можно заниматься бизнесом, а можно отдыхать и путешествовать, превратив их в кемперы. Будучи же коммерческими моделями, они обладают увеличенным ресурсом и способны служить владельцам долгие годы.
Чтобы узнать больше о сегодняшних номинантах Гран-при «За рулем», пройдите в раздел каждой модели, кликнув на ее название в списке ниже, а затем проголосуйте за наиболее понравившегося вам претендента на звание лучшей новинки 2020 года в сегменте легкого коммерческого транспорта.
В 2020 году в России появилось четыре практичных коммерческих модели:
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.
- Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
Фото: «За рулем» и фирмы-производители