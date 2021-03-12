Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — журнал За рулем

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Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей

Как едет новый 90-сильный мотор, греет ли печка, удобны ли сиденья и еще масса подробностей, которые выяснились после первых пройденных километров.

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«За рулем» собрал мнения первых владельцев и журналистов, которые уже протестировали новинку.

Многие покупатели Ларгуса хвалят шумоизоляцию, обновленный дизайн, а также изменившийся характер 8-клапанного мотора. Есть и отзывы о новых передних сиденьях, а также похвалы и претензии к другим элементам интерьера семейства Largus FL.

Что думают блогеры и журналисты

«Один из моих вопросов к этому авто: а почему раньше нельзя было сделать такую шумоизоляцию машины?» — пишет блогер Энергетик в Instagram.

У обновленной машины появилось 25 новых элементов по кузову, а кроме того, 31 пластиковая деталь имеет дополнительные шумоизоляционные пластины.

«Автомобиль стал намного тише абсолютно во всех режимах», — соглашаются коллеги с ресурса Drom.ru.

Максимальный пакет шумоизоляции доступен только в комплектации Luxe, отмечают там, но ряд доработок присутствует и в иных версиях, и разница по акустическому комфорту заметна даже на фургоне.

Мнение владельца

Те, кто успел купить обновленный Ларгус, отмечают и плюсы машины, и минусы. Мнением делится в комментариях поста Ларгус Клуба ВКонтакте автолюбитель Александр Щеклеин.

«Купил максималку, езжу несколько дней. Печка не греет: стоишь — тепло, но только на трассу вышел — всё. Дует градусов 20 всего, а на улице только —15, т.е. в —30 вообще не нагреет! Сразу колени мерзнут», — сетует Александр.

Есть у покупателя замечания и по мультимедийному центру. Его, по мнению Александра, стоило поднять выше или изменить угол наклона экрана: для того чтобы посмотреть маршрут, приходится наклонять голову. Функционал навигатора в Ларгусе покупателя также не устроил, а кроме того, вызвали недовольство неудобное расположение кнопки обогрева лобового стекла, недостаточная длина стеклоочистителей и отсутствие органайзера для очков.

Из плюсов Александр отмечает приятный внешний вид и удобные передние сиденья, а также дизайн и оснащение, но с некоторыми оговорками. Отметим, что он владеет также автомобилем Vesta Cross в максимальной комплектации — есть с чем сравнивать.

Успели оценить новые машины и сервисмены: специалисты «Триэс-Сервис» (Тольятти) обратили внимание на некоторую неравномерность покраски кузова в районе дверных проемов.

Расход топлива

На тест-драйве в Краснодарском крае журналисты оценили расход топлива на разных версиях универсала.

«На модернизированном моторе 1,6 литра, 90 л.с. зафиксировали средний расход 10 л/100 км пути. Режим — средне-динамичный. Теперь едем на версии Cross, 1.6 литра, 106 л.с. — машина тяжелее, колеса 16», нас двое в салоне и багаж», — пишет Энергетик в Instagram.

По паспорту автомобили с 90 л.с. экономичнее кроссовых версий с 106 л.с., отмечает блогер, и тестовый пробег это подтвердил: Cross на 100 км пути в среднем тратил на 1,5 литра больше фургона с новым восьмиклапанником. Этот мотор радует и журналистов Дрома:

Главное достоинство — доступность большого количества тяги (112 Нм) всего на 1000 об/мин. Вкупе с укороченной (до 4,2 для 90-сильных версий фургона) главной парой это позволяет менее мощному автомобилю не только быть более удобным в городе при езде «в полпедали», но и экономить топливо, и почти не проигрывать 106-сильному автомобилю в динамике — снаряженная масса даже «топового» фургона без загрузки меньше на 100–150 кг.

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Мотор подарил настолько позитивные эмоции, что авторы готовы рекомендовать его будущим владельцам, но для версий Cross такой двигатель пока не предусмотрен, ему полагается только прежний 106-сильный 16-клапанник.

Равно как пока не обещаются на семействе Ларгуса дополнительные задние фонари и автоматическая КП, пишет сайт Лада Ларгус Клуб: по информации, полученной от представителей АВТОВАЗа, «двухпедальный» Ларгус невозможен потому, что ни один из вариантов Renault и Nissan не подходит для машины, являющейся «рабочей лошадкой», в которой ценится надежность. Похожая ситуация и с дополнительными фонарями.

Первые выводы

В целом, обновленное семейство оставляет благоприятные впечатления и у журналистов, и у первых покупателей.

Прошел 1500 километров, нареканий пока нет», — рассказал владелец белого Largus Cross из Астрахани в паблике Купи Ладу.

У этого автовладельца средний расход топлива составил 8,2 л/100 км.

Фото: «За рулем»

Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей

Как едет новый 90-сильный мотор, греет ли печка, удобны ли сиденья и еще масса подробностей, которые выяснились после первых пройденных километров.

Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230320Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230321Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230319Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230316Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230317Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей
Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей

Как едет новый 90-сильный мотор, греет ли печка, удобны ли сиденья и еще масса подробностей, которые выяснились после первых пройденных километров.

Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230321Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230317Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230319Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230320Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей — фото 1230316Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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