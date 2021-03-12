Обновленный Ларгус: реакция первых покупателей

Как едет новый 90-сильный мотор, греет ли печка, удобны ли сиденья и еще масса подробностей, которые выяснились после первых пройденных километров.

«За рулем» собрал мнения первых владельцев и журналистов, которые уже протестировали новинку.

Многие покупатели Ларгуса хвалят шумоизоляцию, обновленный дизайн, а также изменившийся характер 8-клапанного мотора. Есть и отзывы о новых передних сиденьях, а также похвалы и претензии к другим элементам интерьера семейства Largus FL.

Что думают блогеры и журналисты

«Один из моих вопросов к этому авто: а почему раньше нельзя было сделать такую шумоизоляцию машины?» — пишет блогер Энергетик в Instagram.

У обновленной машины появилось 25 новых элементов по кузову, а кроме того, 31 пластиковая деталь имеет дополнительные шумоизоляционные пластины.

«Автомобиль стал намного тише абсолютно во всех режимах», — соглашаются коллеги с ресурса Drom.ru.

Максимальный пакет шумоизоляции доступен только в комплектации Luxe, отмечают там, но ряд доработок присутствует и в иных версиях, и разница по акустическому комфорту заметна даже на фургоне.

Мнение владельца

Те, кто успел купить обновленный Ларгус, отмечают и плюсы машины, и минусы. Мнением делится в комментариях поста Ларгус Клуба ВКонтакте автолюбитель Александр Щеклеин.

«Купил максималку, езжу несколько дней. Печка не греет: стоишь — тепло, но только на трассу вышел — всё. Дует градусов 20 всего, а на улице только —15, т.е. в —30 вообще не нагреет! Сразу колени мерзнут», — сетует Александр.

Есть у покупателя замечания и по мультимедийному центру. Его, по мнению Александра, стоило поднять выше или изменить угол наклона экрана: для того чтобы посмотреть маршрут, приходится наклонять голову. Функционал навигатора в Ларгусе покупателя также не устроил, а кроме того, вызвали недовольство неудобное расположение кнопки обогрева лобового стекла, недостаточная длина стеклоочистителей и отсутствие органайзера для очков.

Из плюсов Александр отмечает приятный внешний вид и удобные передние сиденья, а также дизайн и оснащение, но с некоторыми оговорками. Отметим, что он владеет также автомобилем Vesta Cross в максимальной комплектации — есть с чем сравнивать.

Успели оценить новые машины и сервисмены: специалисты «Триэс-Сервис» (Тольятти) обратили внимание на некоторую неравномерность покраски кузова в районе дверных проемов.

Расход топлива

На тест-драйве в Краснодарском крае журналисты оценили расход топлива на разных версиях универсала.

«На модернизированном моторе 1,6 литра, 90 л.с. зафиксировали средний расход 10 л/100 км пути. Режим — средне-динамичный. Теперь едем на версии Cross, 1.6 литра, 106 л.с. — машина тяжелее, колеса 16», нас двое в салоне и багаж», — пишет Энергетик в Instagram.

По паспорту автомобили с 90 л.с. экономичнее кроссовых версий с 106 л.с., отмечает блогер, и тестовый пробег это подтвердил: Cross на 100 км пути в среднем тратил на 1,5 литра больше фургона с новым восьмиклапанником. Этот мотор радует и журналистов Дрома:

Главное достоинство — доступность большого количества тяги (112 Нм) всего на 1000 об/мин. Вкупе с укороченной (до 4,2 для 90-сильных версий фургона) главной парой это позволяет менее мощному автомобилю не только быть более удобным в городе при езде «в полпедали», но и экономить топливо, и почти не проигрывать 106-сильному автомобилю в динамике — снаряженная масса даже «топового» фургона без загрузки меньше на 100–150 кг.

Мотор подарил настолько позитивные эмоции, что авторы готовы рекомендовать его будущим владельцам, но для версий Cross такой двигатель пока не предусмотрен, ему полагается только прежний 106-сильный 16-клапанник.

Равно как пока не обещаются на семействе Ларгуса дополнительные задние фонари и автоматическая КП, пишет сайт Лада Ларгус Клуб: по информации, полученной от представителей АВТОВАЗа, «двухпедальный» Ларгус невозможен потому, что ни один из вариантов Renault и Nissan не подходит для машины, являющейся «рабочей лошадкой», в которой ценится надежность. Похожая ситуация и с дополнительными фонарями.

Первые выводы

В целом, обновленное семейство оставляет благоприятные впечатления и у журналистов, и у первых покупателей.

Прошел 1500 километров, нареканий пока нет», — рассказал владелец белого Largus Cross из Астрахани в паблике Купи Ладу.

У этого автовладельца средний расход топлива составил 8,2 л/100 км.

Диапазон цен на Ларгусы уже известен: база от 690 900 рублей за пятиместный универсал, а Cross на максималках укладывается в миллион рублей.

Фото: «За рулем»