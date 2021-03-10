Peugeot Expert и Citroen Jumpy получили автоматы

В продаже появились французские коммерческие фургоны с автоматическими коробками по цене от 2 179 900 рублей.

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Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy выпускаются на заводе под Калугой с февраля 2018 года, но до сих пор они, в отличие от пассажирских версий, оснащались исключительно механическими коробками передач. Теперь с конвейера будут сходить коммерческие машины и с 6-ступенчатыми автоматами.

Новинки также оснащаются 2-литровыми турбодизелями и представлены в двух вариантах длины кузова: 4949 мм (5,3 м³) и 5309 мм (6,1 м³), а масса до 2,5 тонн позволяет фургонам заезжать в центры городов. Автоматы получили версии массой и 3,1 тонны.

Вместе с автоматическими коробками Peugeot Expert и Citroen Jumpy теперь имеют ряд дополнений, среди которых кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники, круиз-контроль, обогрев сиденья водителя, система помощи при старте на подъеме Hill Assist и многое другое.

Версия 2.0 HDi 150 л.с. 6AT 2.5т 2.0HDi 150 л.с. 6AT 3.1т L2 L3 L2 L3 Цена, руб. 2 179 900 2 229 900 2 229 900 2 279 900

Также Peugeot и Citro e n предлагают полноприводные версии своих фургонов.

Фото: Citroen