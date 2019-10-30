Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen

Сегодня полноприводные версии Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen SpaceTourer и Jumpy поступили в продажу.

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Начался прием заказов на полноприводные минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в версиях длины L2 и L3 — 4959 и 5309 мм соответственно. Все автомобили оснащаются 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Полноприводные версии отличаются увеличенным до 200 мм дорожным просветом, а также имеют металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.

Цены на полноприводные фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy начинаются от 2 149 900 рублей. Самые дорогие их версии обойдутся в 2 199 900 рублей. Стоимость Peugeot Traveller Citroen SpaceTourer составляет от 2 699 900 до 2 749 900 рублей, в зависимости от длины кузова.

Оснащение Citroen Jumpy и Peugeot Expert включает в себя круиз-контроль с функцией ограничения, аудиоподготовку, антиблокировочную систему тормозов с функцией распределения усилий по колесам, систему динамической стабилизации и антипробуксовочная систему, а также систему помощи при старте на подъеме и две подушки безопасности.

Минивэны Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller имеют более богатую комплектацию, в которую входят, кроме перечисленного, противотуманные фары, парктроники, двухзонный климат-контроль и дополнительная климатическая установка для задних пассажиров, две сдвижные боковые двери, обогрев передних сидений, четыре подушки безопасности, датчик давления воздуха в шинах, аудиосистема с 8 динамиками, Bluetooth и USB, кожаный мультируль, аккумулятор увеличенной емкости, усиленные генератор и стартер, а также Webasto.

Система полного привода автомобилей, добавившая им по 85 кг веса, имеет в своем составе вискомуфту, способную передавать на задние колеса до 100% крутящего момента. Предусмотрено два режима движения — ECO (передний привод) и 4x4 (полный привод).

Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen Сегодня полноприводные версии Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen SpaceTourer и Jumpy поступили в продажу. Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen

Минивэны Peugeot и Citroen, тем более полноприводные, прекрасно подходят для путешествий. Узнать, какие еще автомобили годятся для дальних поездок, а какие для этого совершенно не подходят, можно здесь.

Фото: PSA