Лучшие и худшие автомобили для путешествий. Исследование

Непредвиденные поломки способны сильно омрачить долгожданный отдых. В этом рейтинге собраны автомобили, на которые можно положиться в длительном путешествии, а также такие, на которых лучше далеко от дома не уезжать.

В качестве главного критерия оценки аналитики CarPrice взяли лишь один параметр — техническое состояние: надежность двигателя, коробки передач и других систем автомобиля. Возраст всех представленных автомобилей — 3–5 лет, редких и эксклюзивных машин среди них нет, а также нет тех автомобилей, что работали в такси.

Все модели, набравшие наивысшие баллы разделили на две ценовые группы — до миллиона и дороже миллиона рублей.

В десятке лучших в ценовой категории «до одного миллиона» представлены только «японцы» и «корейцы». Возглавила список обновленная Mazda III, которая набрала 4,95 балла, далее следует Toyota RAV4 четвертого поколения — 4, 93 балла, Suzuki SX4 первого поколения, рестайлинг — 4,93, Suzuki SX4 второго поколения — 4, 92 балла и замыкает пятерку лидеров «до миллиона» Toyota Corolla XI — 4,92 балла.

Теперь о машинах, что стоят дороже миллиона рублей. Любопытно, но X—Trail от Nissan попал сразу в оба рейтинга из-за того, что в зависимости от года выпуска эта модель может стоить как больше миллиона, так и меньше.

В этот список попали обновленная Mazda CX—5 первого поколения — 5 баллов, Mercedes—Benz GLC первого поколения — 5 баллов, Toyota Camry шестого поколения, рестайлинг — 4,99 балла, Lexus RX третьего поколения, рестайлинг — 4, 98 балла и Nissan X—Trail третьего поколения — 4, 97 балла.

Есть список и худших автомобилей для дальних поездок, он также поделен на две ценовые категории.

В ценовую группу до миллиона рублей вошли Daewoo Matiz первого поколения, рестайлинг — 3,39 балла, Skoda Fabia II, рестайлинг — 4 балла, Lifan Solano I — 4 балла, Citroen Berlingo II, рестайлинг — 4 балла, УАЗ Patriot I, рестайлинг — 4,2 балла.

Из тех машин, что дороже миллиона, худшими стали: Volkswagen Touareg второго поколения — 4, 67 балла, Porsche Cayenne II — 4, 68 балла, Mercedes—Benz M—класса III — 4,69 балла, Mercedes—Benz S—класса VI — 4,70 балла и Hyundai Santa Fe III — 4,7 балла.

Как ездят в России, мы знаем не понаслышке, а как себя ведут те же россияне за рубежом, они признались сами.

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