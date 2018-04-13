Как водителю подготовиться к дальней дороге?

Длительное движение на большой скорости способно подарить несколько зрительных иллюзий и даже погрузить в измененное состояние сознания. Главное — не стать жертвой распространенных заблуждений и уловок собственного организма.
Кофе против сна? Не работает
Мерное покачивание и однообразное мелькание перед глазами способны усыпить самого бодрого водителя даже в ясный полдень. Что уж говорить об утомленном путешественнике, прокладывающем путь в сумерках. Бороться со сном и тот, и другой, скорее всего, решат с помощью кофе. Этот напиток, точнее содержащийся в нем кофеин, и правда способен взбодрить. Для хорошо отдохнувшего водителя это может стать спасением, для уставшего — роковой ошибкой. Дело в том, что кофеин не дает энергию организму, а собирает ее по сусекам. Поэтому, когда действие вещества закончится (а произойдет это часа через три), на смену лихорадочной бодрости придет сильнейшее истощение. Второй стакан кофе уже не поможет.
Противостоять сну в дороге можно с меньшим ущербом для организма. Для этого стоит использовать следующие приемы:
- Слушайте музыку. Хорошо подойдут танцевальные композиции, позволяющие водителю при желании подвигаться в ритме. Движения нарушат статичную позу и повысят активность мозга.
- Не переедайте. Плотный обед увеличит ваши шансы уснуть за рулем. Поэтому запаситесь достаточным количеством воды и еды, чтобы периодически перекусывать по пути. Отлично подойдут фрукты, батончики мюсли, несоленые крекеры.
- Проветривайте салон. Чтобы взбодриться, время от времени нагоняйте в салон прохладный воздух с помощью кондиционера или просто опуская стекло.
Разговоры за рулем? Не отвлекают
Разбавить дорожную рутину и не начать клевать носом за рулем помогают разговоры. Если в салоне нет пассажиров, можно кому-нибудь позвонить. Вопреки распространенному мнению разговоры, в том числе политические споры, не мешают вести машину.
Это показали американские ученые в исследовании, в ходе которого участников каждой из четырех групп просили проехать по одному и тому же участку автомагистрали. При этом одни вели машину сосредоточившись на дороге, других закидывали каверзными вопросами, третьих втягивали в эмоционально насыщенные диалоги, а четвертым постоянно присылали СМС-сообщения. Выяснилось, что только добровольцы из последней группы отвлекались настолько, что их вождение становилось угрожающим.
По мнению ученых, сохранять концентрацию на дороге водителям, увлеченно спорящим с собеседником, помогает участок мозга, отвечающий за корректировку координации. Однако механизм дает сбой без визуальной поддержки, то есть когда водитель не смотрит на дорогу. Поэтому переписка за рулем крайне опасна.
Быстрее едешь — раньше не будешь
Желание поскорее увидеть близких или новые места, как правило, подстегивает водителя ехать максимально быстро. Но с точки зрения безопасности (да и финансовой выгоды) лучше держать скорость несколько ниже предельно допустимой и периодически чуть разгоняться или притормаживать. Длительное перемещение на очень высокой скорости способно вызвать иллюзию сужения дороги. А также связанную с ней иллюзию опасной близости встречного автомобиля.
В темноте все еще хуже — при продолжительном ночном вождении концентрация внимания резко падает, и водители неуклонно сбиваются с курса, то и дело съезжая с полосы.
Не устал — отдохни
Часто любители дальних поездок на машине так увлекаются, что устраиваются на ночлег поздно ночью. А если понимают, что до последней точки маршрута осталось немного, решают добраться до нее, не тратя время на сон. И это большая ошибка. Страдающий от недосыпа и переутомления организм будет отстаивать свое право на отдых. Особенно коварны в таком случае микросны, когда водитель периодически отключается на 3–10 сек. и едет с закрытыми глазами, не осознавая происходящее. За эти секунды машина на скорости 80 км/ч пройдет от 70 до 220 м!
В ходе исследований с участием дальнобойщиков ученые выяснили, что эти водители спят примерно по 4,78 часа в сутки и чаще всего погружаются в микросны поздно ночью или ранним утром. При этом во время опроса многие признались, что иногда дремлют за рулем и днем. Такие данные — лишний повод задуматься о полноценном отдыхе во время дальней поездки на машине и заодно подсказка — держитесь подальше от фур и грузовиков: возможно, водитель спит с открытыми глазами.
Между тем важно помнить, что при длительном вождении отдыхать нужно не только ночью, но и днем, причем даже тогда, когда нет ощущения усталости. Остановки, совершаемые каждые три часа, во время которых водитель выходит из машины и делает небольшую зарядку, — один из самых надежных способов борьбы с особым видом транса, дорожным гипнозом. В него водитель может погрузиться, когда долго едет по относительно ровной дороге. В таком состоянии человек хоть и смотрит на дорогу, но ведет машину на автопилоте и не способен быстро реагировать на внезапные препятствия: рытвины, выскакивающие на встречную полосу автомобили… А если добрался до нужного пункта без происшествий, часто не может вспомнить, как преодолел отрезок пути.
Казалось бы, все это относительно азбучные истины. Однако проверьте себя: если вы хотя бы раз кивнули «У меня тоже так было» во время чтения этого текста, значит вы подвергаете себе повышенному и ненужному риску в дороге.
Автор: Андрей Васильев
Фото: depositphotos.com
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