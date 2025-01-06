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Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper: что с ними будет до 2030 года

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper в 2027 году ждет глубокий рестайлинг

Группа Stellantis (владеет в том числе брендами Fiat, Peugeot и Citroën), объявила о планах по обновлению своих больших фургонов, включая Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper и Opel Movano.

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Нынешнее поколение этих моделей, представленное в 2006 году под кодовым обозначением X250, останется в производстве до 2030 года. Однако в 2027 году автомобили претерпят глубокий рестайлинг, чтобы соответствовать новым европейским стандартам безопасности и экологии.

Решение не обновлять поколение фургонов до 2030 года вызвало бурю обсуждений в Италии, где Stellantis выпускает свои автомобили на заводе Sevel Sud в Атессе.

Несмотря на отсутствие полного обновления моделей, в 2027 году их ждет значительная эволюция.

Автомобили получат улучшенные элементы безопасности, включая новые зоны деформации, что должно помочь уменьшить травмы при столкновении с пешеходами. Внесенные изменения также затронут систему предупреждения об отвлечении водителя, которая станет обязательной для всех новых автомобилей в Европе к 2026 году.

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Этот рестайлинг стал частью стратегии, направленной на выполнение новых регламентов, таких как европейский стандарт GSR 2, который вступает в силу в 2024 году. Обновления, включая модификации в конструкции носовой части и системы безопасности, позволят фургонам Stellantis продолжать соответствовать требованиям законодательства.

При этом завод Sevel Sud, крупнейший производственный центр легких коммерческих автомобилей в Европе, продолжит выпускать автомобили как для Европы, так и для других стран, куда фургоны экспортируются.

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В отличие от конкурентов, таких как Renault и Mercedes-Benz, которые активно разрабатывают электромобили и новые поколения фургонов, Stellantis придерживается консервативной стратегии и делает ставку на сохранение существующих моделей в электрическом исполнении. Версии Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroën Jumper, которые были переработаны в электромобили, продолжат производить на том же заводе в Атессе до конца десятилетия.

Таким образом, компания не планирует разработку новых моделей электрофургонов в ближайшие годы.

Источник: www.largus.fr

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Алексеева Елена
Количество просмотров 151
06.01.2025 
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