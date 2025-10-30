Планируете поездку с прицепом? Вот что нужно знать
Глава ГАИ разъяснил правовые нюансы движения на легковушке с прицепом
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Планирую взять напрокат полуторатонный прицеп для перевозки яхты. Фирма-прокатчик уверяет, что при буксировке легковым автомобилем категория «Е» не нужна и ни у кого из их клиентов проблем не было. Верить? Чем грозит нарушение?
Г. В., г. Саратов
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Ответ на этот вопрос зависит от того, каким транспортным средством будет осуществляться буксировка.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» водительского удостоверения с отметкой, разрешающей управление транспортным средством категории «В», достаточно при буксировке прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки.
30.10.2025
