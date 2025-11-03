В России ввели штрафы за продажу бензина подросткам

Вологодская область запретила отпуск бензина подросткам, штраф до 50 тыс. рублей

В Вологодской области введен запрет на продажу бензина несовершеннолетним, а также разработаны штрафы за нарушение этого требования.

Заксобрание региона установило полный запрет на продажу топлива детям, с штрафами, применяемыми за нарушение, которые могут достигать 50 тысяч рублей.

На физических лиц, которые будут пойманы на продаже бензина несовершеннолетним, наложат штраф в размере 3-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составит 30-50 тысяч рублей.

Протоколы на нарушителей будут составлять органы местного самоуправления.

Эти меры направлены на борьбу с малолетними водителями питбайков. В то же время, подросткам от 16 лет, имеющим водительское удостоверение на управление мототехникой, приобретение бензина будет разрешено.

