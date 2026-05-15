Новый мотор, улучшенный салон, цена — прежняя: испытали популярный кроссовер в версии 4х4
Турбомотор 4B15L мощностью 150 л. с. на полноприводных Джолионах прибавил 40 Н·м крутящего момента: минус секунда в разгоне до 100 км/ч.
Как едет обновленный Haval Jolion
Но главное в другом: управление тягой стало лучше, Jolion живее реагирует на легкое касание акселератора.
В том числе и потому, что поменялись настройки у робота, хотя сама коробка прежняя, рассчитанная на 300 Н·м при имеющихся 270 Н·м.
Вместе с переходом на шестой экокласс уменьшилась степень сжатия – с 11,8 до 11,0. В теории это снижает риск детонации при работе на 92‑м бензине, но увлекаться им на постоянной основе не рекомендую.
Двигатель Джолионов с передними ведущими остался прежним, с распределенным впрыском, мощностью 143 л. с.
Что нового в салоне Haval Jolion?
В салоне – новый руль с толстым ободом, который понравится не всем. Но недовольных увеличившимся диапазоном регулировки по вылету не будет. Сделать бы еще подушку сиденья подлиннее, было б отлично.
В прежнюю диагональ центрального экрана уместили новую медиасистему, аналогичную пикапам GWM и рамному внедорожнику Н5. Это же касается виртуальной приборной панели.
Что с ценами нового Haval Jolion?
Цены остались на адекватном уровне. Базовый Jolion с передним приводом стоит 2,05 млн рублей. Самый доступный Haval с полным приводом на 600 тысяч дороже, а топовый Техно+ обойдется в 2,9 млн рублей.
У Джолиона есть всё, чтобы остаться самым популярным. После Лады.
Haval Jolion 4×4
- Разгон 0–100 км/ч, с 9,1
- Макс. скорость, км/ч 190
- Длина / ширина / высота / база, мм 4472 / 1874 / 1581 / 2700
- Дорожный просвет, мм 190
- Объем багажника, л 337–1133
- Снаряженная масса, кг 1505
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 150 л. с. при 5500 об/мин, 270 Н·м при 1500 об/мин
- Трансмиссия полный привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ-92…95 / 55
- Расход топлива смешанный цикл, л/100 км 7,6
