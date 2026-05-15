Новый мотор, улучшенный салон, цена — прежняя: испытали популярный кроссовер в версии 4х4

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы обновленного Haval Jolion

Турбомотор 4B15L мощностью 150 л. с. на полноприводных Джолионах прибавил 40 Н·м крутящего момента: минус секунда в разгоне до 100 км/ч.

Как едет обновленный Haval Jolion

Но главное в другом: управление тягой стало лучше, Jolion живее реагирует на легкое касание акселератора.

В том числе и потому, что поменялись настройки у робота, хотя сама коробка прежняя, рассчитанная на 300 Н·м при имеющихся 270 Н·м.

Вместе с переходом на шестой экокласс уменьшилась степень сжатия – с 11,8 до 11,0. В теории это снижает риск детонации при работе на 92‑м бензине, но увлекаться им на постоянной основе не рекомендую.

Двигатель Джолионов с передними ведущими остался прежним, с распределенным впрыском, мощностью 143 л. с.

Двигатель Джолиона собирают на заводе в Тульской области. Его же ставят на Haval Н3.
Что нового в салоне Haval Jolion?

В салоне – новый руль с толстым ободом, который понравится не всем. Но недовольных увеличившимся диапазоном регулировки по вылету не будет. Сделать бы еще подушку сиденья подлиннее, было б отлично.

Медиасистема получила новую операционку и голосовое управление.
Управление громкостью вращающейся рукояткой – то, что было нужно!
Архитектура передней части салона сохранилась, но несколько мелких доработок сделали его удобнее.
«Дизайнерская» шайба селектора уступила место более традиционному и удобному джойстику.
В прежнюю диагональ центрального экрана уместили новую медиасистему, аналогичную пикапам GWM и рамному внедорожнику Н5. Это же касается виртуальной приборной панели.

Что с ценами нового Haval Jolion?

Цены остались на адекватном уровне. Базовый Jolion с передним приводом стоит 2,05 млн рублей. Самый доступный Haval с полным приводом на 600 тысяч дороже, а топовый Техно+ обойдется в 2,9 млн рублей.

У Джолиона есть всё, чтобы остаться самым популярным. После Лады.

Соотношение цена-качество Короткие подушки передних сидений

Haval Jolion 4×4

  • Разгон 0–100 км/ч, с 9,1
  • Макс. скорость, км/ч 190
  • Длина / ширина / высота / база, мм 4472 / 1874 / 1581 / 2700
  • Дорожный просвет, мм 190
  • Объем багажника, л 337–1133
  • Снаряженная масса, кг 1505
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 150 л. с. при 5500 об/мин, 270 Н·м при 1500 об/мин
  • Трансмиссия полный привод, Р7
  • Топливо / запас топлива, л АИ-92…95 / 55
  • Расход топлива смешанный цикл, л/100 км 7,6

Haval Jolion 4×4. Цена в России от 2 049 000 ₽
Виноградов Александр
Фото:Haval
15.05.2026 
