Китайский бестселлер стал лучше: что изменилось в самом популярном кроссовере

Обновленный Haval Jolion 2026: новые мотор 1.5 Turbo, салон и цены от 2 млн рублей

Если не считать Ладу, то Haval Jolion уже несколько лет — самый продаваемый автомобиль в России. Среди кроссоверов он и вовсе безусловный лидер. Причины понятны: машина относительно вместительная, с репутацией надежного автомобиля, да еще и полный привод есть. С 2021 года собрали почти 250 тысяч экземпляров. Пять лет — солидный срок, так что модель закономерно обновили.

Новый двигатель и трансмиссия

Главное новшество — под капотом. Модернизированный 1.5-литровый турбомотор H4B15L выдает те же 150 л.с., но крутящий момент вырос на 40 Н·м, до 270 Н·м. Это ощутимо: разгон до «сотни» стал почти на секунду быстрее.

Раньше динамики хватало «впритык», теперь появился запас. Не нужно постоянно вдавливать педаль газа в пол — часто хватает легкого нажатия. Паузы в работе роботизированной коробки передач сгладились, отклик на педаль газа стал четче.

Сама коробка осталась прежней, с заявленным пределом в 300 Н·м. Запас есть, но он уже не такой большой, как раньше. Двигатель собирают в Тульской области, и этот же агрегат ставят на Haval H3.

Переход на экологический стандарт Евро-6 и новая прошивка снизили степень сжатия с 11.8 до 11. Теоретически это уменьшает риск детонации на 92-м бензине, но увлекаться использованием такого топлива постоянно все же не стоит.

Важный нюанс: обновленный мотор — прерогатива версий с полным приводом. На переднеприводных Jolion по-прежнему стоит старый турбодвигатель мощностью 143 л.с. с распределенным впрыском.

Изменения в салоне и мультимедиа

Первое, что бросается в глаза внутри, — новый руль с толстым ободом. Понравиться не всем , но регулировка по вылету теперь точно не вызовет нареканий. Еще одно заметное изменение — селектор коробки передач. Неудобная шайба уступила место традиционному джойстику.

Архитектура передней панели сохранилась, но несколько доработок сделали салон удобнее. Например, появился вращающийся регулятор громкости — мелочь, которая сильно влияет на комфорт.

В прежний по размеру экран мультимедийной системы встроили новое программное обеспечение. Хотя «новой» ее можно назвать с натяжкой: по архитектуре и наполнению она аналогична системам в пикапах GWM и большом Haval H5. Та же история с цифровой приборной панелью. Появилось голосовое управление.

Цены и комплектации

Стоимость осталась на адекватном уровне. Базовая версия Jolion Комфорт с передним приводом и механической коробкой стоит от 2 млн рублей. Самый доступный вариант с полным приводом обойдется в 2.6 млн. Топовая комплектация Техно+ оценивается в 2.9 млн рублей.

У обновленного кроссовера по-прежнему есть все шансы удерживать лидерство на рынке. Конечно, после Лады.