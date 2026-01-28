#
Новинки АВТОВАЗа — 2026: ждем Азимут с атмосферником и автоматом

Первый вазовский кроссовер на базе Весты появится у дилеров ближе к осени

После новогодних праздников АВТОВАЗ подвел итоги 2025 года. В целом, они созвучны рынку: 2025 год был сложным – и 2026‑й не будет легче.

Итоги 2025 года

В 2025 году АВТОВАЗ выпустил 325 тысяч автомобилей – против 526 тысяч в 2024 году. План на 2026 год – произвести 400 тысяч машин.

В 2026 году АВТОВАЗ расширит дилерскую сеть — известны цифры

За год удалось продать 351 390 машин – это 24% всего российского легкового рынка. Расклад по основным моделям:

  • Гранта – 148 986 машин, включая 4636 коммерческих
  • Веста – 75 099
  • Нива Legend – 33 968 плюс 454 коммерческих пикапа
  • Нива Travel – 35 608
  • Ларгус – 35 925 (пассажирских и фургонов)
  • Искра – 6796
  • Аура – 1652

Экспортные продажи автомобилей Лада в 2025 году достигли 23 тысяч автомобилей, что на 31% больше, чем в 2024 году. Цель на 2026 год – отправить за рубеж 30 тысяч машин.

Планы на 2026 год

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов поделился планами развития модельного ряда на 2026 год.

Вот самое главное:

Новую Ладу заморозили почти до -40°С — что получилось?
  • Азимут – старт производства летом (в третьем квартале 2026 года)
  • Искра – обновленный двигатель 1.6 и новые опции
  • Веста – обновленные двигатели 1.6 и 1.8
  • Веста – базовая версия получит климат-контроль
  • Веста – битопливная версия CNG
  • Веста Sport – старт производства седана и универсала
  • Аура – обновленный двигатель 1.8, новые опции (климат-контроль)
  • Нива Legend – новый мотор 1.8 (как на Ниве Travel)
  • Линейка LCV – вывод на рынок бренда SKM
Новинки АВТОВАЗа 2026
Новинки АВТОВАЗа 2026

С заднеприводными фургончиками SKM (в оригинале – китайский SRM) пока не очень понятно. Говорят, что ждут удачного момента. В переводе на более понятный язык – снижения ключевой ставки Центробанка.

Зато прояснилась ситуация с Азимутом. Его начнут выпускать в третьем квартале 2026 года. В продажу кроссовер пойдет, скорее всего, уже в четвертом квартале.

Подробно про Ладу Азимут

Вазовский Азимут – переднеприводный, поскольку он построен на платформе Весты. На конференции подтвердили, что у него будут моторы мощностью 120 л. с. (1.6) и 132 л. с. (1.8). В базе – 6‑ступенчатая механика. Плюс автоматическая коробка. А какая?

На АВТОВАЗе могут начать выпуск гибридного кроссовера Lada Azimut

Вазовцы не говорят, но что-то я сомневаюсь, что они оставят вариатор. Под эту машину у них есть все шансы подогнать хороший гидромеханический автомат – и такая работа ведется. Если дело выгорит, это будет очень приятная связка атмосферника с автоматом – и позже она может перекочевать на Ауру и Весту.

А там, глядишь, и более мощный двигатель подоспеет.

Лада Азимут
Лада Азимут

Сколько будет стоить Лада Азимут

Я задал этот вопрос Максиму Соколову и получил ожидаемый ответ: за три квартала до выхода машины на рынок цены не только не объявляют – их даже еще не утвердили. Всё будет зависеть от фактического состояния рынка во второй половине года.

Национальный автомобильный союз предложил лишать прав за установку нештатных...
Электромобиль «Атом» оснастят системой мониторинга усталости водителя
10 500 км с модным китайским кроссовером: зимы боится?

По моим прикидкам, Азимут станет конкурентоспособным, если будет на 10% дешевле основных конкурентов в схожем оснащении (переднеприводных, конечно же).

Lada Azimut на дорожных тестах — смотрим видео!

Из этого следует, что базовый Азимут со 120‑сильным мотором и 6‑ступенчатой механикой в ценах сегодняшнего дня должен стоить около 2 млн рублей.

Понятно, что более мощный мотор, автоматическая коробка, более высокий уровень оснащения (обещают даже панорамную крышу) тянут цену вверх – и в «топе» Азимут будет стоить далеко за 2,5 млн рублей.

Производство Лады Азимут стартует в третьем квартале 2026 года
Производство Лады Азимут стартует в третьем квартале 2026 года

И очевидно, что в четвертом квартале продажи лишь начнут раскручиваться, а основная торговля пойдет в 2027 году.

Кадаков Максим
Количество просмотров 111
28.01.2026 
