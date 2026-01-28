Новинки АВТОВАЗа — 2026: ждем Азимут с атмосферником и автоматом

Первый вазовский кроссовер на базе Весты появится у дилеров ближе к осени

После новогодних праздников АВТОВАЗ подвел итоги 2025 года. В целом, они созвучны рынку: 2025 год был сложным – и 2026‑й не будет легче.

Итоги 2025 года

В 2025 году АВТОВАЗ выпустил 325 тысяч автомобилей – против 526 тысяч в 2024 году. План на 2026 год – произвести 400 тысяч машин.

За год удалось продать 351 390 машин – это 24% всего российского легкового рынка. Расклад по основным моделям:

Гранта – 148 986 машин, включая 4636 коммерческих

– 148 986 машин, включая 4636 коммерческих Веста – 75 099

– 75 099 Нива Legend – 33 968 плюс 454 коммерческих пикапа

– 33 968 плюс 454 коммерческих пикапа Нива Travel – 35 608

– 35 608 Ларгус – 35 925 (пассажирских и фургонов)

– 35 925 (пассажирских и фургонов) Искра – 6796

– 6796 Аура – 1652

Экспортные продажи автомобилей Лада в 2025 году достигли 23 тысяч автомобилей, что на 31% больше, чем в 2024 году. Цель на 2026 год – отправить за рубеж 30 тысяч машин.

Планы на 2026 год

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов поделился планами развития модельного ряда на 2026 год.

Вот самое главное:

Азимут – старт производства летом (в третьем квартале 2026 года)

– старт производства летом (в третьем квартале 2026 года) Искра – обновленный двигатель 1.6 и новые опции

– обновленный двигатель 1.6 и новые опции Веста – обновленные двигатели 1.6 и 1.8

– обновленные двигатели 1.6 и 1.8 Веста – базовая версия получит климат-контроль

– базовая версия получит климат-контроль Веста – битопливная версия CNG

– битопливная версия CNG Веста Sport – старт производства седана и универсала

– старт производства седана и универсала Аура – обновленный двигатель 1.8, новые опции (климат-контроль)

– обновленный двигатель 1.8, новые опции (климат-контроль) Нива Legend – новый мотор 1.8 (как на Ниве Travel)

– новый мотор 1.8 (как на Ниве Travel) Линейка LCV – вывод на рынок бренда SKM

Новинки АВТОВАЗа 2026

С заднеприводными фургончиками SKM (в оригинале – китайский SRM) пока не очень понятно. Говорят, что ждут удачного момента. В переводе на более понятный язык – снижения ключевой ставки Центробанка.

Зато прояснилась ситуация с Азимутом. Его начнут выпускать в третьем квартале 2026 года. В продажу кроссовер пойдет, скорее всего, уже в четвертом квартале.

Подробно про Ладу Азимут

Вазовский Азимут – переднеприводный, поскольку он построен на платформе Весты. На конференции подтвердили, что у него будут моторы мощностью 120 л. с. (1.6) и 132 л. с. (1.8). В базе – 6‑ступенчатая механика. Плюс автоматическая коробка. А какая?

Вазовцы не говорят, но что-то я сомневаюсь, что они оставят вариатор. Под эту машину у них есть все шансы подогнать хороший гидромеханический автомат – и такая работа ведется. Если дело выгорит, это будет очень приятная связка атмосферника с автоматом – и позже она может перекочевать на Ауру и Весту.

А там, глядишь, и более мощный двигатель подоспеет.

Лада Азимут

Сколько будет стоить Лада Азимут

Я задал этот вопрос Максиму Соколову и получил ожидаемый ответ: за три квартала до выхода машины на рынок цены не только не объявляют – их даже еще не утвердили. Всё будет зависеть от фактического состояния рынка во второй половине года.

По моим прикидкам, Азимут станет конкурентоспособным, если будет на 10% дешевле основных конкурентов в схожем оснащении (переднеприводных, конечно же).

Из этого следует, что базовый Азимут со 120‑сильным мотором и 6‑ступенчатой механикой в ценах сегодняшнего дня должен стоить около 2 млн рублей.

Понятно, что более мощный мотор, автоматическая коробка, более высокий уровень оснащения (обещают даже панорамную крышу) тянут цену вверх – и в «топе» Азимут будет стоить далеко за 2,5 млн рублей.

Производство Лады Азимут стартует в третьем квартале 2026 года

И очевидно, что в четвертом квартале продажи лишь начнут раскручиваться, а основная торговля пойдет в 2027 году.

АВТОВАЗ модернизировал производство под выпуск Лады Азимут.