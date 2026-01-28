Новинки АВТОВАЗа — 2026: ждем Азимут с атмосферником и автоматом
После новогодних праздников АВТОВАЗ подвел итоги 2025 года. В целом, они созвучны рынку: 2025 год был сложным – и 2026‑й не будет легче.
Итоги 2025 года
В 2025 году АВТОВАЗ выпустил 325 тысяч автомобилей – против 526 тысяч в 2024 году. План на 2026 год – произвести 400 тысяч машин.
За год удалось продать 351 390 машин – это 24% всего российского легкового рынка. Расклад по основным моделям:
- Гранта – 148 986 машин, включая 4636 коммерческих
- Веста – 75 099
- Нива Legend – 33 968 плюс 454 коммерческих пикапа
- Нива Travel – 35 608
- Ларгус – 35 925 (пассажирских и фургонов)
- Искра – 6796
- Аура – 1652
Экспортные продажи автомобилей Лада в 2025 году достигли 23 тысяч автомобилей, что на 31% больше, чем в 2024 году. Цель на 2026 год – отправить за рубеж 30 тысяч машин.
Планы на 2026 год
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов поделился планами развития модельного ряда на 2026 год.
Вот самое главное:
- Азимут – старт производства летом (в третьем квартале 2026 года)
- Искра – обновленный двигатель 1.6 и новые опции
- Веста – обновленные двигатели 1.6 и 1.8
- Веста – базовая версия получит климат-контроль
- Веста – битопливная версия CNG
- Веста Sport – старт производства седана и универсала
- Аура – обновленный двигатель 1.8, новые опции (климат-контроль)
- Нива Legend – новый мотор 1.8 (как на Ниве Travel)
- Линейка LCV – вывод на рынок бренда SKM
С заднеприводными фургончиками SKM (в оригинале – китайский SRM) пока не очень понятно. Говорят, что ждут удачного момента. В переводе на более понятный язык – снижения ключевой ставки Центробанка.
Зато прояснилась ситуация с Азимутом. Его начнут выпускать в третьем квартале 2026 года. В продажу кроссовер пойдет, скорее всего, уже в четвертом квартале.
Подробно про Ладу Азимут
Вазовский Азимут – переднеприводный, поскольку он построен на платформе Весты. На конференции подтвердили, что у него будут моторы мощностью 120 л. с. (1.6) и 132 л. с. (1.8). В базе – 6‑ступенчатая механика. Плюс автоматическая коробка. А какая?
Вазовцы не говорят, но что-то я сомневаюсь, что они оставят вариатор. Под эту машину у них есть все шансы подогнать хороший гидромеханический автомат – и такая работа ведется. Если дело выгорит, это будет очень приятная связка атмосферника с автоматом – и позже она может перекочевать на Ауру и Весту.
А там, глядишь, и более мощный двигатель подоспеет.
Сколько будет стоить Лада Азимут
Я задал этот вопрос Максиму Соколову и получил ожидаемый ответ: за три квартала до выхода машины на рынок цены не только не объявляют – их даже еще не утвердили. Всё будет зависеть от фактического состояния рынка во второй половине года.
По моим прикидкам, Азимут станет конкурентоспособным, если будет на 10% дешевле основных конкурентов в схожем оснащении (переднеприводных, конечно же).
Из этого следует, что базовый Азимут со 120‑сильным мотором и 6‑ступенчатой механикой в ценах сегодняшнего дня должен стоить около 2 млн рублей.
Понятно, что более мощный мотор, автоматическая коробка, более высокий уровень оснащения (обещают даже панорамную крышу) тянут цену вверх – и в «топе» Азимут будет стоить далеко за 2,5 млн рублей.
И очевидно, что в четвертом квартале продажи лишь начнут раскручиваться, а основная торговля пойдет в 2027 году.
- АВТОВАЗ модернизировал производство под выпуск Лады Азимут.
