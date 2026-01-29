Автоценник бьет рекорды: в России началась вторая волна подорожания за январь

Autonews.ru: в январе снова подорожали Hongqi, JAC, VGV и авто других марок

В начале 2026 года российский авторынок столкнулся с очередным скачком цен.

Если первая волна подорожания пришлась на новогодние праздники, то к концу января случилась и вторая, затронувшая широкий круг марок.

Особенно заметно выросли цены у китайских брендов. Премиальный Hongqi значительно обновил прайс-лист: например, флагманская модель H9 подорожала на миллион рублей (и стоит теперь более 5,7 млн рублей). Марки JAC и VGV также добавили к стоимости своих кроссоверов и внедорожников от 40 до 70 тысяч рублей.

Не остались в стороне и российские производители. XCite, российский производитель, чьи автомобили продают через дилеров Lada, - сначала поднял стоимость на 50 тысяч рублей, а потом еще и уменьшил скидки. В итоге автомобили стали заметно дороже.

Среди российских компаний стоит упомянуть и Tenet, которая выпускает автомобили по лицензии Chery. Здесь рост цен в основном касался модели Т4 - подорожание составило до 60 тысяч рублей. Другой местный производитель, Sollers, увеличил цену минивэна SP7 на 85 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.

Примечательным исключением стал бренд BAW, который, напротив, снизил цену на свой дизельный внедорожник. Однако эта ситуация – скорее редкое исключение на фоне общей тенденции.

Таким образом, конец января 2026 года принес покупателям новую волну подорожаний, затронувшую большинство представленных на рынке брендов. Это уже не первое (и не последнее) повышение за короткий период, что может отразиться на покупательской активности в ближайшие месяцы.

По словам гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, темпы роста цен будут напрямую зависеть от происхождения бренда. В интервью «Газете.ру» он отметил, что локализованные и российские модели подорожают в среднем на 5–10%, а официально импортируемые китайские автомобили - уже на 15–20% и более. Эксперт назвал ключевые причины: с 1 января 2026 года вступили в силу повышение ставки НДС до 22% и индексация утильсбора. Дополнительными факторами давления на цены станут ослабление рубля и дефицит предложения на рынке.

