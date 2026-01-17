Новый богато оснащенный седан проверенной марки официально появится в России
Китайский автопроизводитель готовит к выходу на российский рынок новый представительский седан Hongqi Guoya.
Модель успешно прошла процедуру сертификации и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это позволит начать официальные продажи в первом полугодии 2026 года.
Guoya позиционируется как автомобиль для топ-менеджеров, государственных деятелей и бизнесменов. Он сочетает в себе монументальный восточный дизайн, современные технологии и высокий уровень комфорта.
Длина машины составляет 5,3 метра, а колесная база – 3,2 метра. Особенностью дизайна стала радиаторная решетка с платиновым напылением, что подчёркивает статус модели. Она должна стать новым символом престижа в сегменте люкс.
