ПМА-3
31 декабря
В России создали первую отечественную супермашину для ремонта железных дорог
Завод «Калугапутьмаш» завершил сборку первой...
Интерьер Xcite X-Cross 7
31 декабря
Российские дилеры распродали почти все машины этой марки
Аналитик Целиков: товарные запасы Xcite X-Cross...
В России упростят процедуру сдачи экзаменов на права
31 декабря
В России упростят процедуру сдачи экзаменов на права
Проект МВД предусматривает отказ от медсправок...

Российские дилеры распродали почти все машины этой марки

Аналитик Целиков: товарные запасы Xcite X-Cross 7 практически исчерпаны

В России по состоянию на 21 декабря зарегистрировано свыше 18 тысяч автомобилей бренда Xcite, заявил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Xcite X-Cross 7
Xcite X-Cross 7

Всего с момента запуска производства кроссоверов в Санкт-Петербурге выпустили около 19,7 тысячи машин этого бренда.

Из проданных автомобилей большая часть приходится на модель X-Cross 7 – около 15 тысяч единиц, отметил Целиков. Продажи X-Cross 8 составили более 3 тысяч.

Интерьер Xcite X-Cross 7
Интерьер Xcite X-Cross 7

Исходя из этих данных, запасы на рынке X-Cross 7 почти полностью распроданы, тогда как X-Cross 8 пока еще доступен покупателям. Ранее представители предприятия сообщали, что у дилеров на складах оставалось около 3,5 тысячи автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Xcite
31.12.2025 
Фото:Xcite
