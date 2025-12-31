Российские дилеры распродали почти все машины этой марки

Аналитик Целиков: товарные запасы Xcite X-Cross 7 практически исчерпаны

В России по состоянию на 21 декабря зарегистрировано свыше 18 тысяч автомобилей бренда Xcite, заявил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Xcite X-Cross 7

Всего с момента запуска производства кроссоверов в Санкт-Петербурге выпустили около 19,7 тысячи машин этого бренда.

Из проданных автомобилей большая часть приходится на модель X-Cross 7 – около 15 тысяч единиц, отметил Целиков. Продажи X-Cross 8 составили более 3 тысяч.

Интерьер Xcite X-Cross 7

Исходя из этих данных, запасы на рынке X-Cross 7 почти полностью распроданы, тогда как X-Cross 8 пока еще доступен покупателям. Ранее представители предприятия сообщали, что у дилеров на складах оставалось около 3,5 тысячи автомобилей.

