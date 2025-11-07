Спрос на эти российские кроссоверы рекордно вырос: они могут стать редкостью
В октябре 2025 года в России реализовали 1687 автомобилей марки Xcite, что на 60% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Данную информацию озвучил аналитик «Автостата» Сергей Целиков в своём Telegram-канале. За десять месяцев 2025 года продажи бренда достигли 11,1 тысячи единиц.
С момента старта продаж в апреле 2024 года было реализовано 16,6 тысячи автомобилей Xcite. Всего в стране было собрано 19,7 тысячи автомобилей этой модели. Сборка завершилась в мае 2025 года, однако спрос на них по-прежнему высок.
По оценкам специалистов, если текущие темпы продаж сохранятся, уже к концу года новые автомобили Xcite могут оказаться дефицитом на рынке.
Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.
