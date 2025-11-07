#
Спрос на эти российские кроссоверы рекордно вырос: они могут стать редкостью

Продажи марки Xcite в России выросли на 60%

В октябре 2025 года в России реализовали 1687 автомобилей марки Xcite, что на 60% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Данную информацию озвучил аналитик «Автостата» Сергей Целиков в своём Telegram-канале. За десять месяцев 2025 года продажи бренда достигли 11,1 тысячи единиц.

С момента старта продаж в апреле 2024 года было реализовано 16,6 тысячи автомобилей Xcite. Всего в стране было собрано 19,7 тысячи автомобилей этой модели. Сборка завершилась в мае 2025 года, однако спрос на них по-прежнему высок.

По оценкам специалистов, если текущие темпы продаж сохранятся, уже к концу года новые автомобили Xcite могут оказаться дефицитом на рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
07.11.2025 
