Популярный кроссовер российской сборки подорожал: подробности

Бренд Xcite уменьшил прямую скидку на кроссовер X-Cross 7 в России

Российский бренд XCite, на фоне значительно возросшего интереса к своим автомобилям, снизил прямую скидку на кроссовер X-Cross 7 на 75 тысяч рублей. Это привело к фактическому повышению цены на младшую модель, хотя базовые расценки остались прежними.

Уменьшение касается «дополнительной выгоды», предоставляемой при покупке и комбинируемой со скидками за трейд-ин или кредит в рамках фирменных программ марки. С 1 сентября размер данной выгоды для обеих комплектаций XCite X-Cross 7 снизился на 3-3,5% и теперь составляет 275 тысяч рублей вместо прежних 350 тысяч.

Цены на XCite X-Cross 7 с прямой скидкой

  • комплектация Enjoy: 2 224 000 руб. со скидкой 275 000 руб.
  • комплектация Techno: 2 361 000 руб. со скидкой 275 000 руб.
Моторная установка у XCite X-Cross 7 одинаковая для обеих комплектаций. Под капотом кроссовера работает знакомый по автомобилям Chery 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и вариатор, позволяющие разгоняться до 100 км/ч за 9,8 секунды.

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  «Автоновости дня»
