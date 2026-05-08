#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
9 мая
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...

Популярный кроссовер лишился двух комплектаций в России: как изменилась цена?

Минимальная цена кроссовера Exeed TXL в РФ выросла на 200-310 тысяч рублей

Кроссовер Exeed TXL на российском рынке лишился сразу нескольких вариантов оснащения. Из прайс-листа исчезла популярная комплектация «Бизнес» (Business) как для 2024, так и для 2025 модельного года.

Вслед за этим изменилась и стартовая цена автомобиля – рост составил 200 тысяч рублей. Минимальной версией теперь считается модификация «Престиж» (Prestige), которую можно приобрести за 3 880 000 рублей.

Exeed TXL
Exeed TXL

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Эту задачку на знание ПДД заваливают даже опытные водители

Но на этом изменения не закончились. Из списка доступных также убрали комплектацию «Премиум» (Premium). Из-за этого подскочила стоимость машин с двухлитровым турбированным мотором и классическим восьмиступенчатым автоматом – теперь минимальный ценник на такие версии составляет 4 290 000 рублей, что на 310 тысяч дороже прежнего.

На данный момент гамма двигателей Exeed TXL для России включает два варианта. Версии «Престиж» и «Престиж IOV» оснащены рядным 1,6-литровым турбомотором мощностью 194 лошадиные силы. Работает он в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой «мокрого» типа.

Интерьер Exeed TXL
Интерьер Exeed TXL

Рекомендуем
Что не так с кузовом? — Краска отходит кусками!

Что касается остальных исполнений – под их капотом стоит двухлитровый турбодвигатель. Для российского рынка его форсировку снизили до 197 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента. В пару к нему инженеры подобрали традиционный автомат на восемь передач. Привод, независимо от выбранной версии, остаётся полным.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 65
08.05.2026 
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Exeed TXL

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв