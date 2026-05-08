Популярный кроссовер лишился двух комплектаций в России: как изменилась цена?

Минимальная цена кроссовера Exeed TXL в РФ выросла на 200-310 тысяч рублей

Кроссовер Exeed TXL на российском рынке лишился сразу нескольких вариантов оснащения. Из прайс-листа исчезла популярная комплектация «Бизнес» (Business) как для 2024, так и для 2025 модельного года.

Вслед за этим изменилась и стартовая цена автомобиля – рост составил 200 тысяч рублей. Минимальной версией теперь считается модификация «Престиж» (Prestige), которую можно приобрести за 3 880 000 рублей.

Exeed TXL

Но на этом изменения не закончились. Из списка доступных также убрали комплектацию «Премиум» (Premium). Из-за этого подскочила стоимость машин с двухлитровым турбированным мотором и классическим восьмиступенчатым автоматом – теперь минимальный ценник на такие версии составляет 4 290 000 рублей, что на 310 тысяч дороже прежнего.

На данный момент гамма двигателей Exeed TXL для России включает два варианта. Версии «Престиж» и «Престиж IOV» оснащены рядным 1,6-литровым турбомотором мощностью 194 лошадиные силы. Работает он в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой «мокрого» типа.

Интерьер Exeed TXL

Что касается остальных исполнений – под их капотом стоит двухлитровый турбодвигатель. Для российского рынка его форсировку снизили до 197 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента. В пару к нему инженеры подобрали традиционный автомат на восемь передач. Привод, независимо от выбранной версии, остаётся полным.