Известны сроки запуска нового внедорожника российской сборки

В 2026 году JAC локализует в России внедорожник JS9 и еще три новинки

Кроме пикапа T9 Urban c задней подвеской Multilink у бренда JAC на 2026 год запланированы еще четыре локализованные в России новинки.

Как передает источник со ссылкой на информацию с мероприятия JAC, компания подтвердила, что первым в этой череде будет внедорожник JS9 – его старт запланирован на II-III квартал 2026 года.

Известно, что он создан как раз на базе пикапа T9 – и, более чем вероятно, также получит комфортабельную подвеску Multilink. По всей видимости, локализовать производство внедорожников планируется на УАЗе.

JAC JS9

Там же планируют собирать и клон этой машины, пока известный как Sollers SUV. Собственно, исходный пикап T9 и его копию Sollers ST9 тоже делают на одной производственной линии в Ульяновске.

Помимо внедорожника JAC JS9, до конца 2026 года китайская компания планирует наладить в России сборку еще трех моделей, но конкретики по ним пока нет.

