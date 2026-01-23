Известны сроки запуска нового внедорожника российской сборки
Кроме пикапа T9 Urban c задней подвеской Multilink у бренда JAC на 2026 год запланированы еще четыре локализованные в России новинки.
Как передает источник со ссылкой на информацию с мероприятия JAC, компания подтвердила, что первым в этой череде будет внедорожник JS9 – его старт запланирован на II-III квартал 2026 года.
Известно, что он создан как раз на базе пикапа T9 – и, более чем вероятно, также получит комфортабельную подвеску Multilink. По всей видимости, локализовать производство внедорожников планируется на УАЗе.
Там же планируют собирать и клон этой машины, пока известный как Sollers SUV. Собственно, исходный пикап T9 и его копию Sollers ST9 тоже делают на одной производственной линии в Ульяновске.
Помимо внедорожника JAC JS9, до конца 2026 года китайская компания планирует наладить в России сборку еще трех моделей, но конкретики по ним пока нет.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!