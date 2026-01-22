#
Крышка лючка бензобака Chery Tiggo 7 Pro Max. Вроде бы можно заливать АИ‑92, но стоит ли?
22 января
Почему китайцы разрешают лить в турбомотор 92-й бензин
Эксперты «За рулем» объяснили, как выбирать...
Топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян (не китайских)
22 января
Топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян (не китайских)
Целиков: среди авто глобальных брендов россияне...
Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии
22 января
Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии
Авто Mail назвал все последствия неуплаты...

Дизель, полный привод, автомат: называем цены новой версии этого авто

Пикап JAC T9 в новой версии для России поступил к дилерам

Пикап JAC T9 в обновленной версии Urban появился у дилеров в России. Его стоимость составляет 3 689 000 рублей.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Производитель отмечает, что эта модель разработана для комфортной езды как в городе, так и на бездорожье. Главное новшество – подвеска Multilink, которая, по заявлению JAC, обеспечивает плавность хода, сравнимую с современными кроссоверами.

В России пикап T9 продается в двух вариантах – с бензиновым и дизельным двигателями. Дизельная версия появилась на рынке в августе 2025 года.

JAC T9
JAC T9

В рейтинге пикапов по продажам JAC T9 занимал третье место в августе 2025 года, а в сентябре возглавил список самых продаваемых моделей.

JAC T9
JAC T9
Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

Источник:  пресс-служба JAC
Ушакова Ирина
Фото:JAC
22.01.2026 
Фото:JAC
