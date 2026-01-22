Дизель, полный привод, автомат: называем цены новой версии этого авто

Пикап JAC T9 в новой версии для России поступил к дилерам

Пикап JAC T9 в обновленной версии Urban появился у дилеров в России. Его стоимость составляет 3 689 000 рублей.

Производитель отмечает, что эта модель разработана для комфортной езды как в городе, так и на бездорожье. Главное новшество – подвеска Multilink, которая, по заявлению JAC, обеспечивает плавность хода, сравнимую с современными кроссоверами.

В России пикап T9 продается в двух вариантах – с бензиновым и дизельным двигателями. Дизельная версия появилась на рынке в августе 2025 года.

В рейтинге пикапов по продажам JAC T9 занимал третье место в августе 2025 года, а в сентябре возглавил список самых продаваемых моделей.

