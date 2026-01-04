На российский рынок выйдет рамный внедорожник с официальной гарантией
Компания JAC представила свои планы по обновлению модельного ряда на российском рынке в 2026 году.
Уже в январе этого года будет доступна усовершенствованная версия пикапа T9, который получит заднюю подвеску Multilink для повышения комфорта и управляемости.
В настоящее время JAC T9 оснащается 2,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 163 л. с. и крутящим моментом 410 Нм, с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой. Кроме того, предлагается бензиновый вариант с мощностью 224 л. с. Цена на модель начинается от 3 649 000 рублей.
В третьем квартале планируется выход нового рамного внедорожника JS9. Для российского рынка его оснастят 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью около 200 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Внедорожник будет иметь полный привод с несколькими режимами, адаптированными для разных дорожных условий.
