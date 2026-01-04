#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Участник ДТП сбежал с места аварии: что делать?
4 января
Участник ДТП сбежал с места аварии: что делать?
Юрист Воропаев: Авто, которое скрывается с...
Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?
4 января
Нужен ли современным турбомоторам специальный бензин?
Эксперты «За рулем» раскрыли особенности работы...
На таком — хоть на Северный полюс! Крутые машины из СССР
4 января
На таком — хоть на Северный полюс! Крутые машины из СССР
Названы советские седельные тягачи с самыми...

На российский рынок выйдет рамный внедорожник с официальной гарантией

В третьем квартале 2026 года JAC выпустит в РФ новый рамный внедорожник JS9

Компания JAC представила свои планы по обновлению модельного ряда на российском рынке в 2026 году.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Уже в январе этого года будет доступна усовершенствованная версия пикапа T9, который получит заднюю подвеску Multilink для повышения комфорта и управляемости.

В настоящее время JAC T9 оснащается 2,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 163 л. с. и крутящим моментом 410 Нм, с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой. Кроме того, предлагается бензиновый вариант с мощностью 224 л. с. Цена на модель начинается от 3 649 000 рублей.

JAC JS9
JAC JS9
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В третьем квартале планируется выход нового рамного внедорожника JS9. Для российского рынка его оснастят 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью около 200 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Внедорожник будет иметь полный привод с несколькими режимами, адаптированными для разных дорожных условий.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 15
04.01.2026 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв