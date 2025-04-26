В России начнут выпускать новый рамный внедорожник с корнями Лэнд Крузера

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Показан внедорожник JAC JS9, который будет выпускаться в РФ под брендом Sollers

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JAC JS9, чья презентация недавно состоялась на глобальной конференции JAC Motors, обещает стать серьезным конкурентом в своем сегменте, а его производство под брендом Sollers на мощностях УАЗа намечено на конец 2025 года.

Ключевым фактором, вызывающим интерес, является генеалогическое древо JAC JS9. Он базируется на платформе флагманского пикапа JAC T9, в свою очередь имеющего общие корни с легендарными Toyota Hilux и Land Cruiser.

JAC JS9
JAC JS9
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JAC JS9 оснащен массивной решеткой радиатора с хромированными элементами и фирменным логотипом JAC, он получил светодиодные фары с дневными ходовыми огнями. Машина оснащена увеличенным дорожным просветом, а также доработанной задней подвеской.

Под капотом ожидается мощный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, обещающий впечатляющий крутящий момент – идеальное сочетание для покорения бездорожья.

JAC JS9
JAC JS9

Полный привод с различными режимами работы обеспечит адаптацию к различным условиям, а планы по выпуску дизельной версии в перспективе расширят аудиторию потенциальных покупателей.

JAC JS9
JAC JS9

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Производитель обещает вместительный салон с качественными материалами отделки и современной мультимедийной системой с большим дисплеем.

Официальные продажи JAC JS9 в России запланированы на конец 2025 года или начало 2026 года.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 3
26.04.2025 
Фото:JAC
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