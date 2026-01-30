#
30 января
30 января
Автопарк России тает: впервые за 25 лет стало меньше легковых машин

«Коммерсант» назвал причины сокращения автопарка в РФ до 52,8 млн единиц

В России зафиксировано беспрецедентное за последнюю четверть века сокращение числа легковых автомобилей.

По данным МВД, в 2025 году автопарк уменьшился на 0,18%, составив 52,8 млн единиц – почти на 100 тысяч меньше, чем годом ранее. Это первый спад с 2000 года, когда начался стабильный рост.

Эксперты связывают эту тенденцию с несколькими факторами. Из-за повышения транспортного налога во многих регионах, включая Москву, Подмосковье и ряд областей, владельцы активнее списывают старые, часто уже неработающие автомобили. Запросы «снять машину с учета» в интернете за год выросли почти на 40%.

Еще одна причина – уклонение некоторых водителей от регистрации, чтобы избежать штрафов с камер, хотя такая практика незаконна. Ситуацию усугубляет резкое падение продаж новых авто: в 2025 году они сократились на 15,6%, до 1,32 млн штук. Для нормального обновления парка, по оценкам специалистов, нужно продавать вдвое больше.

Авторынок столкнулся и с естественным старением: машины, купленные в массовом порядке 15–20 лет назад, часто приходят в негодность. Проблема старения транспорта признана на государственном уровне - она включена в стратегию безопасности дорожного движения как одна из наиболее острых.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:freepik / bearfotos
30.01.2026 
Фото:freepik / bearfotos
