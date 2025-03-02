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Раскрыт средний возраст легковых машин в России

«Автостат»: средний возраст легковых авто в РФ составляет больше 15 лет

Средний возраст легковых машин в России, по данным на 1 января 2025 года, составляет 15,5 года.

Самыми возрастными из всех категорий стали российские авто, возраст которых составил 18,7 года. Далее следуют японские легковушки, средний возраст которых составил 17,1 года, и американские машины (15,4 года).

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Существенно моложе среднего уровня оказались «европейцы» (13,6 года) и корейские машины (11,5 года). Самыми молодыми оказались китайские авто (4,9 года). Таким образом, «китайцы» оказались в три раза моложе, чем автопарк по стране в среднем.

Эксперты считают, что во многом это связано с высокими продажами в РФ новых легковых авто из Китая на протяжении последних двух лет, когда они занимают свыше 50% рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Соцсети
Количество просмотров 22
02.03.2025 
Фото:Соцсети
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