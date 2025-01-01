Интерьер S07 впечатляет разнообразной фактурой применяемых материалов. И их качество – на высоком уровне. Покупатель может выбрать три цвета. Помимо строгой черной отделки, предлагают экстравагантную красную, а также комбинированную – из белой и синей кожи. Мягкая атмосферная подсветка создает ощущение, что сидишь в дорогом автомобиле.

В стандартном оснащении сиденье водителя оборудовано электроприводами. Регулировка поясничного подпора расположена на торце сиденья. А управление остальными настройками, как у моделей Mercedes-Benz, вынесено на обивку дверей.