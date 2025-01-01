Интерьер S07 впечатляет разнообразной фактурой применяемых материалов. И их качество – на высоком уровне. Покупатель может выбрать три цвета. Помимо строгой черной отделки, предлагают экстравагантную красную, а также комбинированную – из белой и синей кожи. Мягкая атмосферная подсветка создает ощущение, что сидишь в дорогом автомобиле.
В стандартном оснащении сиденье водителя оборудовано электроприводами. Регулировка поясничного подпора расположена на торце сиденья. А управление остальными настройками, как у моделей Mercedes-Benz, вынесено на обивку дверей.
В салоне Soueast S07 много практичных решений, которые особенно понравятся путешествующим на дальние расстояния. На центральной консоли находятся большой бокс и беспроводная зарядка для смартфона. А под ней – дополнительное отделение, где можно разместить много мелочевки.
На втором ряду много места! И посадка удобная. Сиденья можно передвигать в продольном направлении. А спинки еще и регулируются по углу наклона.
Для комфорта пассажиров предусмотрены дополнительные дефлекторы вентиляции, индивидуальные регулировка обдува и обогрев сидений. В спинках передних кресел, помимо больших карманов под формат А4, имеются отделения для смартфонов.
Пробраться на задние сиденья несложно – правая секция второго ряда не только откидывается, но и отодвигается вперед. Для пассажиров «галерки» сделали отделения и подстаканник в подлокотниках.
В семиместном варианте полезный объем багажника составляет 94 литра. Если же сложить спинки третьего ряда, он увеличивается до приличных 438 литров. В небольшом подполье выделено место для дорожного инструмента. И даже предусмотрена ниша для шторки багажника – сюда ее укладывают, когда используются все три ряда сидений. Запасное колесо расположено под задним свесом.
Soueast S07 в любом исполнении оборудован двухзонным климат-контролем. Управляется он отдельным блоком с двумя многофункциональными шайбами. Ими можно активировать также обогрев и вентиляцию передних сидений с тремя режимами мощности.
Трехступенчатый обогрев есть у сидений второго ряда. Для задних пассажиров предусмотрен и свой блок регулировки интенсивности обдува отопителя.
На Soueast S07 устанавливают двигатель SQRF4J16С объемом 1,6 л в двух вариантах исполнения. Его мощность на переднеприводных автомобилях составляет 190 л.с., на полноприводных – 186 л.с. Максимальный крутящий момент одинаковый – 275 Н.м.
В зависимости от типа привода отличаются и коробки передач. Переднеприводные Soueast S07 комплектуются роботизированной 7-ступенчатой коробкой. Автомобилям со всеми ведущими полагается классический 8-ступенчатый автомат.
Связка турбомотора и автомата создает хороший запас тяги как на скоростной трассе, так и в городе. Расход топлива при этом довольно скромный для среднеразмерного кроссовера – около 11 л/100 км в городском режиме. На трассе S07 расходует 7-7,5 литров на сотню.
Баланс шасси смещен в сторону комфорта. S07 уверенно стоит в повороте и прекрасно чувствует себя на скоростной автостраде. Но по-настоящему он раскрывается, как только асфальт перестает быть идеально ровным.
Подвеска уверенно держит удары при наезде на неровности – нет замыкания и даже жесткого срабатывания на отбой. При этом не возникает неприятной раскачки ни в продольном, ни в поперечном направлении.
Soueast S07 доступен в трех версиях. Базовая – Comfort – с передним приводом, турбомотором 1.6 и роботом стоит 3 099 000 рублей. В этой комплектации можно выбрать и машину с полным приводом и автоматом. Такой S07 будет на 100 тысяч дороже.
Даже начальная комплектация оснащена щедро. Есть двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и полный набор электроприводов. Как и виртуальная приборная панель с большим дисплеем медиасистемы.
Автомобили в топовом исполнении Premium оснащают исключительно полным приводом и автоматом. Такой Soueast S07 обойдется в 3 449 000 рублей. От базовой версии его отличают наличие отдельного климат-контроля для задних пассажиров, 19-дюймовые колеса, полный пакет ассистентов движения и много других полезных опций.
Но вне зависимости от комплектации все Soueast S07 оборудованы тремя рядами сидений. И это выгодно отличает его от конкурентов-одноклассников. Ведь Soueast S07 – самый доступный семиместный кроссовер на нашем рынке. И прекрасный вариант для тех, кто ищет большой семейный автомобиль на все случаи жизни.