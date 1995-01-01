Семь мест, полный привод, надежный автомат – новый флагманский кроссовер Soueast

Soueast – новое имя на российском рынке. Хотя в Китае эта марка появилась в 1995 году. Название бренда происходит из двух слов – soul (душа) и ease (легко). А девиз компании – «Живи легко!», или «Ease your life!».

Soueast – автомобиль для стильных людей. Для тех, кто не боится выйти за привычные рамки, обладающих отменным вкусом и индивидуальным взглядом на вещи.

Вступить в семью Soueast сейчас можно на выгодных условиях. При покупке автомобиля дарят комплект зимних шин и каско, а также набор аксессуаров. Еще один плюс – одно из лучших предложений по кредиту или рассрочка (ключевая ставка их как будто не коснулась).

Условия действительно заманчивые. Знакомимся с флагманом марки – кроссовером Soueast S09