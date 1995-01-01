Семь мест, полный привод, надежный автомат – новый флагманский кроссовер Soueast

Soueast – новое имя на российском рынке. Хотя в Китае эта марка появилась в 1995 году. Название бренда происходит из двух слов – soul (душа) и ease (легко). А девиз компании – «Живи легко!», или «Ease your life!».
Soueast – автомобиль для стильных людей. Для тех, кто не боится выйти за привычные рамки, обладающих отменным вкусом и индивидуальным взглядом на вещи.
Вступить в семью Soueast сейчас можно на выгодных условиях. При покупке автомобиля дарят комплект зимних шин и каско, а также набор аксессуаров. Еще один плюс – одно из лучших предложений по кредиту или рассрочка (ключевая ставка их как будто не коснулась).
Условия действительно заманчивые. Знакомимся с флагманом марки – кроссовером Soueast S09
Soueast S09 получил оригинальную оптику с несколькими светодиодными полосами и отдельными секторами в бампере. Светят фары отлично. И функция автоматического переключения дальнего света работает четко.
Световому оформлению в Soueast S09 уделено много внимания. Это касается и приветственного освещения. И интерьер скрашивает мягкая фоновая подсветка. Она способна не только менять цвет, но и моргать в такт музыке.
Кожаная отделка интерьера может быть трех цветов. Помимо традиционного черного, есть зеленый и коричневый. Качество сборки и материалов – отменное.
Богатая палитра цветов кузова. Покупатель может выбрать белый, серебристый, темно-серый, зеленый, синий, черный. Доплаты за выбранный цвет нет.
Длина кузова у Soueast S09 чуть меньше пяти метров (4858 мм). И внутри салона можно спокойно разместить три ряда сидений. И разместить семерых человек – причем не только детей, но и взрослых.
Даже если сиденья второго ряда отодвинуть максимально назад, на третьем остается много места.
Рослые пассажиры легко перенесут долгую поездку, что редкость для семиместных кроссоверов.
Еще больше пространства на втором ряду. Тут можно закинуть ногу на ногу. К услугам пассажиров среднего ряда – обогрев задних сидений и регулировка интенсивности обдува климат-контроля.
Дефлекторы вентиляции есть как на центральной консоли, так и на потолке. Имеется два выхода USB для зарядки смартфонов. Для хранения телефонов предусмотрены удобные карманы в спинках передних сидений.
В трехрядной конфигурации полезный объем багажника составляет 136 литров. Для одной небольшой сумки от каждого пассажира тут хватит места.
Для Soueast S09 доступно два двигателя. Базовый турбомотор 1.6 мощностью 190 л.с. работает в паре с семиступенчатым роботом и передним приводом.
Для двухлитрового турбомотора (197 л.с.) предусмотрено два типа коробок и привода. У переднеприводных Soueast S09 двигатель сопряжен с преселективным роботом. На полноприводных версиях стоит классический восьмиступенчатый гидромеханический автомат.
Связка двигателя и коробки получилась удачной. Солидный крутящий момент 375 Н.м доступен с малых оборотов. Поэтому при легком касании акселератора получаешь солидное ускорение.
Автомат вовремя предлагает нужную ступень с минимальной задержкой в обычном режиме. Если же перейти в спортивный, паузы практически отсутствуют. Всего этих дорожных режимов у Soueast S09 шесть.
Баланс настройки ходовой части смещен в сторону комфорта. И это логично для большого семиместного кроссовера. На каждой яме и «лежачем полицейском» чувствуется запас энергоемкости подвески. При этом нет неприятной продольной раскачки и прочих лишних колебаний.
И на ровном асфальте Soueast S09 ведет себя примерно. Несмотря на солидные габариты и двухтонную массу, послушно прописывает дугу. Еще лучше чувствует себя на прямой скоростной автостраде. Низкий уровень шума подталкивает отправиться в дальний вояж.
Двойное остекление – отличный вклад в и так достойную шумоизоляцию. Отлично изолирован и моторный отсек с колесными арками. Несмотря на огромные 20-дюймовые колеса, шумы от дороги почти не просачиваются в салон.
Soueast S09 доступен в трех комплектациях. Базовая версия Comfort с турбомотором 1.6 и передним приводом обойдется в 3 559 000 рублей.
Следующее исполнение Comfort Plus с климат-контролем, аудиосистемой Sony и прочими опциями, включая двухлитровый мотор, стоит 3 899 000 рублей.
Топовая версия Premium с полным приводом, автоматом и полным пакетом электронных ассистентов – 4 099 000 рублей (и это без учета специальных условий по скидкам). Получается, что Soueast S09 – один из самых доступных семиместных полноприводных кроссоверов на рынке. А значит, надо брать!