Стартовали продажи новой версии Geely Monjaro: она стоит меньше 2 млн рублей

Новый Geely Atlas 2026: что скрывает цена в 3,5 млн рублей
В Китае официально открыли предварительные заказы на обновлённый кроссовер Geely Monjaro i-HEV. Стартовая цена новинки установлена на уровне 135 800 юаней, что по текущему курсу эквивалентно примерно 1,65 миллиона российских рублей.

Автомобиль предлагается покупателям в трёх различных комплектациях. Самая доступная версия, как и упоминалось, оценивается в 135,8 тысячи юаней. За 145,8 тысячи (около 1,77 млн рублей) можно получить средний вариант оснащения, а топовая комплектация обойдётся в 152,8 тысячи юаней, или приблизительно 1,86 миллиона.

Под капотом всех версий работает гибридная силовая установка i-HEV. Она сочетает бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра с электродвигателем, а суммарная отдача этой системы достигает 190 лошадиных сил. Трансмиссия – трёхскоростной гибридный автомат DHT Pro. По заявлениям производителя, такая комбинация обеспечивает отличную топливную экономичность.

Внешне машина получила новый дизайн решётки радиатора, другие бамперы и светодиодную оптику иного рисунка. В салоне центральное место занимает большой вертикальный медиаэкран, а также цифровая приборная панель. Из интересных опций в списке – проекционный дисплей, система мониторинга состояния водителя и обширный пакет ассистентов для помощи при движении.

Официальный старт продаж запланирован на 10 мая 2026 года. Пока речь идёт исключительно о китайском рынке, и информации о возможных поставках этой модели в другие страны, включая Россию, от Geely не поступало. Впрочем, учитывая активность бренда в РФ, появление Monjaro i-HEV у нас в будущем исключать нельзя, хотя и маловероятно в краткосрочной перспективе.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Geely
20.04.2026 
