Как едет Haval Jolion с обновленным движком? Рассказываем!

«За рулем» рассказал, как поменялась разгонная динамика Haval Jolion 2026

Один из наиболее популярных автомобилей в России последних лет, Haval Jolion пережил обновление.

Внешность трогать не стали, а вот интерьер, электроника и силовой агрегат стали немного другими. И конечно, главное новшество – именно под капотом. Модернизированный 1,5-литровый турбомотор H4B15L выдает те же 150 л.с., но крутящий момент вырос на 40 Н·м, до 270 Н·м. И это дало эффект: время разгона до 100 км/ч сократилось почти на секунду. А как это ощущается водителем?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Раньше динамики хватало «впритык», теперь появился запас. Не нужно постоянно вдавливать педаль газа в пол — часто хватает легкого нажатия. Паузы в работе роботизированной коробки передач сгладились, отклик на педаль газа стал четче. Сама коробка осталась прежней, с заявленным пределом в 300 Н·м. Запас есть, но он уже не такой большой, как раньше. Двигатель собирают в Тульской области, и этот же агрегат ставят на Haval H3.

Переход на экологический стандарт Евро-6 и новая прошивка снизили степень сжатия с 11.8 до 11. Теоретически это уменьшает риск детонации на 92-м бензине, но увлекаться использованием такого топлива постоянно все же не стоит.

Важный нюанс: обновленный мотор — прерогатива версий с полным приводом. На переднеприводных Jolion по-прежнему стоит старый турбодвигатель мощностью 143 л.с. с распределенным впрыском.

Что еще обновилось в самом популярном после Лады автомобиле?