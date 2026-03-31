В России начали продавать новый полноприводный автомобиль: называем цены

В РФ стартовали продажи нового гибридного кроссовера Deepal G318

Китайская компания Changan объявила о начале российских продаж нового гибридного вседорожника Deepal G318. Модель предлагается в двух версиях – «Техно» (Techno) и «Эверест» (Everest). Стоимость базовой комплектации составляет 5 650 000 рублей, за топовую дилеры просят 6 000 000 рублей.

Deepal G318 представляет собой полноразмерный рамный внедорожник с полным приводом. Длина кузова достигает 5010 мм, колесная база – 2880 мм. Под капотом установлена гибридная силовая установка нового поколения: два тяговых электромотора в паре с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, который выступает в роли генератора для подзарядки батареи. Суммарная отдача системы – 439 л. с., при этом налогообложению подлежат лишь 183 л. с. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а общий запас хода на одной заправке и полной зарядке превышает 1000 км.

Клиренс автомобиля составляет 240 мм, что позволяет уверенно двигаться по бездорожью. При наличии фаркопа допустимая масса буксируемого прицепа достигает 1600 кг.

В салоне – кресла с отделкой из качественных материалов, оснащенные вентиляцией и функцией массажа. За акустический комфорт отвечают двойное остекление и аудиосистема (в зависимости от комплектации – с 8 или 16 динамиками). Часть функций можно дистанционно активировать через мобильное приложение.

Deepal G318

Версия «Техно» включает блокировку заднего дифференциала, полный «зимний пакет», панорамную крышу с люком, вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз-контроль, восемь подушек безопасности, 18-дюймовые колесные диски, шумоизоляционное остекление и аудиосистему с восемью динамиками.

Deepal G318

Комплектация «Эверест» дополнительно оснащена пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами, премиальной акустикой с 16 динамиками и сабвуфером, 20-дюймовыми дисками, светодиодным оборудованием на крыше, атмосферной подсветкой интерьера и климат-контролем с функцией авторециркуляции.

Гарантия на сам автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), а на тяговую высоковольтную батарею – 8 лет или 160 000 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.