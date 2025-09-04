В России начали продавать новый полноприводный внедорожник на замену Prado

В РФ стартовали продажи внедорожника Changan Deepal G318 за 3,85 млн рублей

На российский рынок вышел гибридный внедорожник Changan Deepal G318, цена которого составляет 3,85 миллиона рублей.

Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым мотором-генератором, а также двумя электромоторами, что в сумме дает мощность в 430 л.с. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 6,3 секунды.

Габариты автомобиля (5010 х 1985 х 1895 мм и колесная база 2880 мм) сопоставимы с Toyota Land Cruiser 250. Deepal G318 комплектуется пневмоподвеской, позволяющей изменять клиренс, блокировками дифференциалов и системой «прозрачный капот», которая помогает преодолевать сложные участки.

Deepal G318

В стандартное оснащение входят система кругового обзора, медиасистема с функцией караоке, проекционный дисплей и встроенный холодильник. Для комфорта пассажиров заднего ряда предусмотрен 17-дюймовый экран на потолке.

Ранее сообщалось о планах компании Changan официально представить Deepal G318 в России; несколько экземпляров уже были ввезены для сертификации в апреле, но точная дата выхода на рынок пока не известна.