Идет борьба за выживание: Toyota пересмотрит стандарты качества своих машин

Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин

Toyota пересматривает свой легендарный подход к контролю качества. На встрече с поставщиками глава компании Сато Коидзи заявил, что сейчас автопроизводитель борется за выживание, и одним из инструментов сохранения конкурентоспособности станет отказ от избыточно жестких стандартов.

Долгие годы Toyota славилась скрупулезностью: бракованными считались детали даже с микроскопическими дефектами, которые нельзя разглядеть без увеличительного стекла. Как уточняет IT Home, только из-за неидеального оттенка изоляции проводов ежемесячно утилизировалось около 10 тысяч жгутов.

Аналогичная участь постигала потолочные панели салона с едва заметными пятнами и рулевые колеса с почти невидимыми складками кожи. Менеджер по закупкам Toyota Седзи Нисихара прямо признал, что потребители просто не замечают подавляющего большинства этих недочетов.

Теперь компания запускает программу Smart Standard Activity. Ее цель – сократить издержки за счет пересмотра требований к деталям, которые не влияют на безопасность и функциональность, но при этом существенно увеличивают себестоимость. Это решение призвано сделать производство более гибким и финансово устойчивым без ущерба для ключевых потребительских свойств автомобилей.

