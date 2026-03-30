Идет борьба за выживание: Toyota пересмотрит стандарты качества своих машин
30 марта
Идет борьба за выживание: Toyota пересмотрит стандарты качества своих машин
Toyota откажется от части стандартов качества...
Власти России хотят запретить экспорт бензина
30 марта
Власти России хотят запретить экспорт бензина
Правительство решило ввести полный запрет на...
BMW iX3
30 марта
Новый BMW iX3 для Китая: что о нем известно
BMW опубликовала официальное фото нового...

Идет борьба за выживание: Toyota пересмотрит стандарты качества своих машин

Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин

Toyota пересматривает свой легендарный подход к контролю качества. На встрече с поставщиками глава компании Сато Коидзи заявил, что сейчас автопроизводитель борется за выживание, и одним из инструментов сохранения конкурентоспособности станет отказ от избыточно жестких стандартов.

Рекомендуем
Какой выбрать кроссовер, чтобы потом не пожалеть?

Долгие годы Toyota славилась скрупулезностью: бракованными считались детали даже с микроскопическими дефектами, которые нельзя разглядеть без увеличительного стекла. Как уточняет IT Home, только из-за неидеального оттенка изоляции проводов ежемесячно утилизировалось около 10 тысяч жгутов.

Аналогичная участь постигала потолочные панели салона с едва заметными пятнами и рулевые колеса с почти невидимыми складками кожи. Менеджер по закупкам Toyota Седзи Нисихара прямо признал, что потребители просто не замечают подавляющего большинства этих недочетов.

Теперь компания запускает программу Smart Standard Activity. Ее цель – сократить издержки за счет пересмотра требований к деталям, которые не влияют на безопасность и функциональность, но при этом существенно увеличивают себестоимость. Это решение призвано сделать производство более гибким и финансово устойчивым без ущерба для ключевых потребительских свойств автомобилей.

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.

Источник: IT Home
Ушакова Ирина
Фото: Unsplash
30.03.2026 
Фото:Unsplash
