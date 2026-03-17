Роспатент зарегистрировал название одной из самых популярных моделей Тойота

Toyota Motor на 10 лет стала правообладателем товарного знака Corolla в России

Заявка на регистрацию была подана еще год назад, а окончательное решение Роспатента вступило в силу 17 марта 2026 года. Права на бренд, зарегистрированный по 12-му классу МКТУ, будут действовать до 18 марта 2035 года.

Японский автопроизводитель продолжает активную политику защиты интеллектуальной собственности в России, несмотря на то что официальные поставки новых машин и производство были остановлены четыре года назад. С 2022 года Toyota подала около 90 заявок на регистрацию различных товарных знаков, часть из которых до сих пор находится на рассмотрении.

Важно отметить, что продление прав на бренд Corolla не означает скорого возвращения модели на российский рынок. Это стандартная практика защиты товарного знака от использования третьими лицами. Сама Corolla остается одной из самых популярных моделей Toyota в мире: по итогам 2025 года она заняла третье место в глобальном рейтинге продаж, уступив лишь Tesla Model Y и кроссоверу RAV4.

При этом автомобили Toyota продолжают поступать в Россию по параллельному импорту. Только за прошлый год по альтернативным каналам было ввезено 172 тыс. машин возрастом до 3 лет, причем 17,5% из них пришлись на долю японского бренда.

