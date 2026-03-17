Роспатент зарегистрировал название одной из самых популярных моделей Тойота

Geely Galaxy Starshine 7
Компания Geely презентовала в Китае новый...
Автобренд Jetta раскрыл планы на российский рынок
Китайская марка Jetta официально опровергла...
Компания Toyota  Motor стала правообладателем товарного знака Corolla на территории России сроком на 10 лет.

Рекомендуем
Большой китайский кроссовер (а по сути шведский): как едет? Сколько стоит?

Заявка на регистрацию была подана еще год назад, а окончательное решение Роспатента вступило в силу 17 марта 2026 года. Права на бренд, зарегистрированный по 12-му классу МКТУ, будут действовать до 18 марта 2035 года.

Японский автопроизводитель продолжает активную политику защиты интеллектуальной собственности в России, несмотря на то что официальные поставки новых машин и производство были остановлены четыре года назад. С 2022 года Toyota подала около 90 заявок на регистрацию различных товарных знаков, часть из которых до сих пор находится на рассмотрении.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Важно отметить, что продление прав на бренд Corolla не означает скорого возвращения модели на российский рынок. Это стандартная практика защиты товарного знака от использования третьими лицами. Сама Corolla остается одной из самых популярных моделей Toyota в мире: по итогам 2025 года она заняла третье место в глобальном рейтинге продаж, уступив лишь Tesla Model Y и кроссоверу RAV4.

Рекомендуем
Toyota Corolla&nbsp;с пробегом: своих денег стоит?

При этом автомобили Toyota продолжают поступать в Россию по параллельному импорту. Только за прошлый год по альтернативным каналам было ввезено 172 тыс. машин возрастом до 3 лет, причем 17,5% из них пришлись на долю японского бренда.

Ранее «За рулем» сообщал , что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  Auto.ru
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 50
17.03.2026 
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+41