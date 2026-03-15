Названы самые надежные и неприхотливые Тойоты в мире: список из 10 моделей

Topspeed перечислил 10 моделей Toyota с ресурсом более 400 тысяч километров

Toyota славится своей выносливостью, и реальные примеры это только подтверждают. Вот список моделей, которые прошли сотни тысяч километров, оставаясь на ходу.

Начинает список минивэн Sienna 2004 года, преодолевший более 552 тысяч километров. Эта машина открывала второе поколение модели и оснащалась трёхлитровым V6 3MZ-FE. Следом идёт компактный Echo 2001 года с пробегом в 605 тысяч. Его скромный полуторалитровый мотор 1NZ-FE мощностью чуть больше 100 лошадиных сил заслужил репутацию практически неубиваемого.

Пикап Tacoma 1997 года намотал уже 619 тысяч километров. Его секрет – двухлитровый четырёхцилиндровый двигатель 3RZ-FE. Внедорожник Sequoia с пробегом 627 тысяч километров обошёл средний ресурс обычных SUV более чем в восемь раз. Такую живучесть ему обеспечили легендарные восьмицилиндровые моторы, которые ставили на первые два поколения.

Гибридный Prius 2009 года, которого часто считают сложным в долгосрочной эксплуатации, опровергает стереотипы с пробегом в 658 тысяч километров. Всё дело в грамотной инженерии и полуторалитровом силовом агрегате 1NZ-FXE. Corolla 1998 года с легендарным 1,8-литровым мотором 1ZZ-FE под капотом накрутила 660 тысяч.

Ещё один пикап Tacoma, на этот раз 2001 года, продолжает работать даже после 676 тысяч километров, благодаря тому же надёжному двигателю 3RZ-FE. А Corolla десятого поколения 2011 года доказала, что полмиллиона миль – реальная цель, показав на одометре 798 тысяч.

На втором месте располагается Corolla девятого поколения с феноменальными 830 тысячами километров. Она оснащалась проверенным мотором 1ZZ-FE, но особо выделяется версия XRS 2005 года с высокооборотным полуторалитровым двигателем 2ZZ-GE, который иначе как инженерным шедевром не назовёшь.

Абсолютный чемпион списка – внедорожник 4Runner 1999 года, приблизившийся к миллиону с пробегом в 966 тысяч километров. В зависимости от комплектации, на него ставили либо проверенную временем «четвёрку» 3RZ-FE, либо мощную трёхлитровую «шестёрку» 5VZ-FE – оба мотора известны своим долголетием.