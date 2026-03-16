#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Раскрыты сроки перезапуска завода Toyota в России

На ПМЭФ-2026 представят модель, выпуск которой наладят на экс-заводе Toyota

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет площадкой для анонса новой модели, которую начнут выпускать на мощностях бывшего завода Toyota в Северной столице. Об этом ТАСС сообщили в деловых кругах.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Партнерская модель будет анонсирована на Петербургском экономическом форуме», – отметил собеседник агентства.

Запуск серийного производства на предприятии запланирован на первую половину 2026 года. Как ранее сообщал в интервью ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов, после перезапуска завод будет выпускать около тысячи автомобилей в год.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров информировал, что на площадке бывшего завода Toyota планируется организовать выпуск автомобилей люкс-бренда Aurus. Кроме того, производитель готовит к запуску новую линейку машин бизнес-класса, которая будет создаваться в кооперации с иностранным партнером.

Напомним, японская корпорация Toyota объявила о прекращении производства на своем заводе в Петербурге в сентябре 2022 года. Мощность предприятия составляла 100 тысяч автомобилей в год. Завод был запущен в эксплуатацию в конце 2007 года и в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России выпускал популярные модели RAV4 и Camry.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:AP/TASS
Количество просмотров 38
16.03.2026 
Фото:AP/TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0