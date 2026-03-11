#
11 марта
11 марта
11 марта
Начался выпуск обновленных флагманских Aurus

В Елабуге стартовало производство прототипов рестайлингового Senat

На сборочной площадке Aurus в Татарстане стартовал выпуск прототипов обновленного седана Senat, сообщили представители бренда. В настоящий момент инженеры и технологи отрабатывают актуальные производственные процессы.

После завершения этой фазы автомобилиожидают серия необходимых испытаний и многоступенчатый технический контроль. Кроме того, в планах компании – расширение палитры фирменных цветов за счет новых лимитированных оттенков и модернизация ряда технологических операций.

Усовершенствования затронут и смежные производства. Обновление техпроцессов пройдет на мощностях индустриального партнера – завода «Соллерс», где в специальных цехах выполняются операции по сварке, покраске, шлифовке и высокоточной полировке кузовных деталей Aurus до зеркального блеска.

В компании подчеркивают, что эксклюзивность и ограниченный тираж остаются осознанной стратегией бренда, соответствующей мировым стандартам люкс-сегмента. Представители Aurus также отметили историческую значимость проекта: создание первого отечественного автомобиля класса люкс от разработки до серии заняло относительно небольшой срок, и теперь перед маркой стоят новые амбициозные цели по развитию и укреплению технологического суверенитета страны.

Aurus Senat

Напомним, что все модели семейства Aurus построены на уникальной Единой модульной платформе, разработанной специалистами ФГУП «НАМИ», которая не имеет прямых аналогов в мире.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
11.03.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
