Раскрыт секрет Aurus: во сколько раз бронированый Long дороже обычного Сената

Страховую защиту бронированного Aurus оценили в более чем 100 млн рублей

Страховая компания «Согласие» заключила договоры каско на три бронированных седана Aurus Senat Long.

Общая страховая сумма по этим уникальным автомобилям превысила 300 млн рублей, что подтверждает их статус не просто транспорта, а высокотехнологичных активов специального назначения.

Суммы по договорам составили 122,2; 97,1 и 93,1 млн рублей на каждый автомобиль.

Для сравнения, средняя стоимость стандартной, небронированной версии Aurus Senat на вторичном рынке составляет около 33 млн рублей. Таким образом, страховая выплата лишь одного защищенного седана минимум в три раза больше цены базовой модели, что наглядно демонстрирует исключительность их оснащения.

Aurus Senat Long

Работа с такими объектами требует особого подхода, поскольку стандартные методы оценки здесь неприменимы – каждый автомобиль является инженерным произведением, требующим индивидуального расчета рисков и ремонтных возможностей.

Aurus Senat Long представляет собой настоящую передвижную крепость. Его бронекорпус высшего класса обеспечивает максимальную безопасность, а оснащение включает пулестойкие шины, систему пожаротушения и аварийный выход.

Несмотря на впечатляющую массу – свыше 6 тонн – и длину более 6 метров, этот полноприводный гигант обладает резвой динамикой, разгоняясь до 100 км/ч за 11 секунд. Столь выдающиеся показатели обеспечивает мощный 598-сильный битурбированный двигатель V8, потенциал которого настолько велик, что его даже испытывали для авиации.

