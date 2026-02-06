#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Раскрыт секрет Aurus: во сколько раз бронированый Long дороже обычного Сената

Страховую защиту бронированного Aurus оценили в более чем 100 млн рублей

Страховая компания «Согласие» заключила договоры каско на три бронированных седана Aurus Senat Long.

Рекомендуем
5 ковриков в салон по цене Лады с пробегом: владельцу авто придется раскошелиться

Общая страховая сумма по этим уникальным автомобилям превысила 300 млн рублей, что подтверждает их статус не просто транспорта, а высокотехнологичных активов специального назначения.

Суммы по договорам составили 122,2; 97,1 и 93,1 млн рублей на каждый автомобиль.

Для сравнения, средняя стоимость стандартной, небронированной версии Aurus Senat на вторичном рынке составляет около 33 млн рублей. Таким образом, страховая выплата лишь одного защищенного седана минимум в три раза больше цены базовой модели, что наглядно демонстрирует исключительность их оснащения.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Aurus Senat Long
Aurus Senat Long

Работа с такими объектами требует особого подхода, поскольку стандартные методы оценки здесь неприменимы – каждый автомобиль является инженерным произведением, требующим индивидуального расчета рисков и ремонтных возможностей.

Aurus Senat Long представляет собой настоящую передвижную крепость. Его бронекорпус высшего класса обеспечивает максимальную безопасность, а оснащение включает пулестойкие шины, систему пожаротушения и аварийный выход.

Несмотря на впечатляющую массу – свыше 6 тонн – и длину более 6 метров, этот полноприводный гигант обладает резвой динамикой, разгоняясь до 100 км/ч за 11 секунд. Столь выдающиеся показатели обеспечивает мощный 598-сильный битурбированный двигатель V8, потенциал которого настолько велик, что его даже испытывали для авиации.

Aurus Senat Long
Aurus Senat Long
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  СК «Согласие»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:СК «Согласие»/Shutterstock
Количество просмотров 315
06.02.2026 
Фото:СК «Согласие»/Shutterstock
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Aurus Senat

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв